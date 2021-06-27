سيرينا وليامس تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو

ويمبلدون (المملكة المتحدة) – أعلنت الاميركية سيرينا وليامس الاحد عشية انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى في كرة المضرب، عدم مشاركتها في الالعاب الاولمبية في طوكيو.

وقالت اللاعبة البالغة 39 عاماً والفائزة بذهبية أولمبياد لندن 2012 في الفردي على ملاعب ويمبلدون “لست مدرجة على القائمة الأولمبية، في مطلق الاحوال على حد علمي.. وفي حال كنت، فلا ينبغي أن أكون”.

وتقام الالعاب الاولمبية من 23 تموز/يوليو حتى 8 آب/اغسطس المقبلين. -(أ ف ب)