سيرينا ويليامز تُشيد بالحجر الصحي الصارم في أستراليا المفتوحة

سيدني – أشادت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بالإجراءات الصارمة المفروضة في بطولة أستراليا المفتوحة ضد فيروس كورونا المستجد، واعتبرت أن عدم وجود أي حالات انتقال محلي جديدة للعدوى في أستراليا أمر مذهل.

وفي مقابلة مع التلفزيون الأمريكي من غرفتها بالفندق في أديلايد، قالت المصنفة الأولى العالمية سابقا إن “الحجر الصحي صارم للغاية ولكنه في نفس الوقت جيد جدا. بحسب أخر ما سمعت، أستراليا ليس لديها أي حالات” إصابة بالفيروس التاجي.

وأقرت سيرينا، التي ستتاح لها في هذه النسخة فرصة جديدة لمعادلة الأسترالية مارجريت كورت المتوجة بـ 24 لقبا في بطولات الجراند سلام، بأنه “من الصعب إبقاء طفل عمره ثلاث سنوات في الفندق طوال اليوم”، لكنها أكدت أن “الأمر يستحق ذلك لأنك في النهاية تريد أن يكون الجميع بأمان”.

يشار إلى أن اللاعبة المخضرمة، إلى جانب زميلاتها سيمونا هاليب ونعومي أوساكا ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش ودومينيك تيم، هم الوحيدون الذين اختارهم منظمو البطولة الكبرى لقضاء الحجر الصحي لمدة أسبوعين في أديلايد وليس في ملبورن مثل باقي اللاعبين. (إفي)