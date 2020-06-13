نيويورك – قد تجبر القيود التي يعتزم منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس فرضها في المنافسة، اللاعبة سيرينا ويليامز على الانضمام إلى لاعبين آخرين لديهم شكوك حول مشاركتهم المحتملة.

وأبدى كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب، شكوكهما بالفعل حول التواجد هذا الصيف في فلاشينج ميدوز للمشاركة في البطولة الكبرى التي سيغيب عنها السويسري روجر فيدرر بسبب الإصابة.

والآن، أبدى مدرب ويليامز، باتريك مراد أوغلو، شكوكه في أن تكون بطلة أميركا المفتوحة 6 مرات، مهتمة بالسعي للحصول على الكأس السابعة هذا العام.

وقال مراد أوغلو في برنامج إذاعي: “أعتقد أن سيرينا ترغب في خوض البطولة بنسبة 100%، لكنني لا أعرف كيف يمكنها الذهاب إلى هناك مع شخص واحد فقط، لا يمكنني تخيل سيرينا بدون ابنتها لمدة ثلاثة أسابيع، لذا ربما ستدربها ابنتها؟”.

Serena Williams medita unirse a las estrellas que "dudan" jugar el #USOpen https://t.co/XCu64gaZ56 — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) June 13, 2020

وهناك قيود مقترحة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تسمح لكل لاعب باصطحاب شخص واحد فقط في البطولة كل يوم، وستكمل ابنة ويليامز، أوليمبيا ثلاثة أعوام في أول أيلول (سبتمبر) القادم.

ووصف ديوكوفيتش هذه القيود بأنها صارمة للغاية، فيما أعرب نادال عن قلقه بشأن الذهاب للمشاركة في البطولة بمدينة نيويورك، التي تعد واحدة من المدن الأكثر تضررا من الوباء، في حين تأكد غياب فيدرير عن الملاعب حتى نهاية العام بسبب جراحة في الركبة.

وقال اللاعب الصربي في تصريحات سابقة إن “القواعد صارمة للغاية… لن نتمكن من الذهاب إلى مانهاتن، يجب أن ننام في فنادق قريبة من المطار، ونخضع لاختبارات مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع”.

وأضاف “يريدون أن تمضي البطولة قدما بأي ثمن لأسباب اقتصادية ويمكنني أن أتفهم ذلك. لكن السؤال هو: كم عدد اللاعبين المستعدين لقبول هذه الشروط؟”.

واختتم مراد أوجلو “كنا ننتظر أن نسمع من أمريكا المفتوحة ما هي الخطة”. “الآن وقد باتت الخطة واضحة جدا، أعتقد أنه في الأيام القليلة المقبلة سيكون علينا التحدث”. (إفي)