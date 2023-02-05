سيرين عبد النور: الكل بيعمل مصالحه على ضهر الوفاء وبيدعس بقلب الثاني ليوصل

فاجأت النجمة سيرين عبد النور متابعيها على تويتر بتغريدات هاجمت فيها الوسط الفني بسبب انعدام الوفاء بين العاملين فيه، منتقدة ما تفعله الشهرة في بعض الناس.

وجاءت انتقادات الفنانة اللبنانية رداً على تدوينة متابع عبر “تويتر” حول تضارب تصرفات بعض النجوم مع تصريحاتهم، وحديثهم المستمر عن تعرضهم للغدر والخيانة، وكتب: “معظم الفنانين بيتحفونا بمقولة أنه مافي وفى وأنه بيتعرضوا للغدر والخيانة.. وللمفارقة أنه معظم هالفنانين بلا وفى وبلا أصل”.

وردّت عليه سيرين قائلة: “باختصار.. المهنة وكل شيء بيتعلق فيها وبمطبخها وبالشهرة ما فيه وفاء لأن الكل بيعمل مصالحه على ضهر الوفاء والكل بيدعس بقلب الثاني ليوصل وكرمال المال”.

باختصار موسى، المهنة وكل شي بيتعلق فيها وبمطبخها وبالشهرة ما فيه وفاء لان الكل بيعمل مصالحه على ضهر الوفاء والكل بيدعس بقلب الثاني ليوصل وكرمال💵 👍 https://t.co/G2E56AW3as — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 1, 2023

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع ردّ سيرين الصريح بالإضافة إلى شيء من الهجوم، ما دفع محبيها للدفاع عنها بقوة، لكنها سرعان ما طالبتهم بعدم التعليق على الأمر وتجاهل الانتقادات والتعليقات السلبية حتى لا يتحول الأمر إلى أسوأ من ذلك.-(وكالات)