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سيرين عبد النور تعيد خلافها مع نادين نجيم إلى الواجهة

2:48 م2022-07-12
سيرين عبد النور تعيد خلافها مع نادين نجيم إلى الواجهة
سيرين عبد النور تعيد خلافها مع نادين نجيم إلى الواجهة

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أعادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فتح دفاتر خلافها مع زميلتها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال لقاء مصور ظهرت فيه.

وقالت سيرين رداً على سؤال حول علاقتها بنادين أن سبب عدم تحسن العلاقة بينهما يعود إلى أن الصداقة و الزمالة لا يمكن أن تتحقق من قبل طرف واحد، حسب ما صرحت لـ “ET بالعربي”.

وأشارت سيرين إلى أنها لا تريد أن تخفي أي من هذه الأمور عن جمهورها.

وتابعت: من ناحيتي ما عندي مشكلة مع أي انسان خاصةلاإذا كانوا زملائي، بحترم شغلهم وما إلي بحياتهم، وبسمع كتير قصص مؤذية عني”.

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2:48 م2022-07-12
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