سيرين عبد النور: دور ماغي بو غصن في “للموت” كان لي

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، سبب غيابها عن الأعمال التلفزيونية والدرامية في الفترة الاخيرة.

وفي حديث لبرنامج Et بالعربي، قالت سيرين إن السبب هو عدم وجود النصوص التي تشدها وتستفزها.

بالإضافة إلى عدم وجود الإنتاج الضخم الذي تطمح أن تطل من خلاله على جمهورها بعد سنوات عملها الطويلة.

كما أشارت إلى تغييب المنتجين لها واستبعادها عن الاعمال الدرامية القوية.

كما فجرت سيرين عبد النور مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشفت أن دور “سحر” الذي لعبته الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن في مسلسل “للموت” كانت من المفترض أن تؤديه هي لولا بعض الظروف التي منعت ذلك.

لافتة إلى أن بعض المنتجين باتوا يعمدون تبني نجمة واحدة في جميع الأعمال.

اقرأ أيضاً:

غضب الجمهور يطال مسلسل للموت 2: مشاهد خادشة لا تصلح لرمضان

حب وانتقام ومواجهات خطرة في “للموت 2”