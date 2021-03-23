سيسكا موسكو يتعاقد مع الكرواتي أوليتش كمدير فني جديد

موسكو – أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي اليوم، تعاقده رسميا مع اللاعب الكرواتي السابق إيفيكا أوليتش كمدير فني جديد للفريق.

وأوضح النادي في بيان له عن توصله لاتفاق مع أوليتش لقيادة سيسكا، حيث سيتم تقديمه هذا اليوم وسيقود أول مران للفريق.

وتذكر النادي مشوار اللاعب في صفوفه “لقد لعب اجمالي 116 مباراة بين 2003 و2006 وسجل 44 هدفا، وتوج كلاعب مع سيسكا بلقب الدوري ثلاث مرات والكأس مرتين وكأس السوبر مرتين وكأس اليويفا مرة، نتمى له كل التوفيق كمدرب”.

ويجيء قدوم إيفيكا في توقيت صعب على الفريق بعد خسارته للعديد من المباريات، آخرها السقوط أمام زينيت 2-3 ليحل في الترتيب الخامس بجدول الدوري، ما تسبب في الإطاحة بالمدرب السابق، البيلاروسي فيكتور جانشارينكو.

وكان جانشارينكو يقود تدريبت زينيت منذ ديسمبر/كانون أول 2016 ، محققا اجمالي 82 انتصارا في 167 مباراة، ليفوز مع الفريق بكأس السوبر نسخة 2018 ويحل وصيفا مرتين للدوري الروسي، كما وصل مع الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2017/2018. (إفي)