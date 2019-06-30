سيسيه يدعم لاعبي السنغال قبل مواجهة حاسمة امام كينيا

القاهرة – تخوض السنغال ومدربها آليو سيسيه مواجهة حاسمة أمام منتخب كينيا الإثنين ، ضمن مباريات الجولة الثالثة “الأخيرة” عن المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ، قد يؤدي السقوط فيها الى إقصاء المنتخب الأفضل تصنيفا على مستوى القارة ، من دور المجموعات.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز (يوليو) المقبل، يخوض المنتخب السنغالي لقاء الاثنين على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في القاهرة، باحثا عن تعويض خيبة الخسارة أمام الجزائر (0-1) في الجولة الثانية، بعد الفوز في الأولى على تنزانيا 2-0.

وفي حين دخل المنتخب السنغالي البطولة كأحد أبرز المرشحين لرفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه، طرح الأداء أمام الجزائر – التي ضمنت بفوزها في الجولة الثانية العبور الى الدور ثمن النهائي – علامات استفهام حول قدرة المنتخب الذي يضم في صفوفه نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني ، على الذهاب بعيدا في النسخة الحالية من البطولة.

وبدأ سيسيه وهو يرد على أسئلة الصحفيين حول الأداء غير المتوقع الذي ظهر به أمام المنتخب الجزائري – الذي قدم في الجولتين الأوليين أحد أفضل العروض في النسخة الحالية – وانبرى للدفاع عن لاعبيه والرد على انتقادات طالته حتى من مدرب منافسه الكيني ، مشيراً : “أعتقد أن عليهم الالتفات الى شؤونهم الخاصة وكفّ الحديث عن ذهنية لاعبي السنغال”.

وأضاف : “لا أشكك أبدا بقدراتنا ، لا أفهم لماذا علي أن أشكك اليوم بنوعية لاعبينا”، مشددا على أن “أسود تيرانغا” يريدون مواصلة المغامرة ، لأن خسارة هذه المباراة ستكون مرادفا للإقصاء.

وشدد : “علينا أن نفوز بهذه المباراة ، نحضّر للفوز بالمباريات ولم نتحضر لنخسر أمام الجزائر ، نعمل للنجاح في هذا التحدي”.

وفي مؤتمره الصحفي الذي سبق مؤتمر سيسيه ، قال مدرب المنتخب الكيني : “ليس لدينا ما نخسره غدا في مواجهة منتخب هو الأول في إفريقيا ، يتمتع بالعديد من القدرات ليس فقط على المستوى البدني، ولديه في صفوفه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا في الموسم المنقضي”، في إشارة الى ماني الذي توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

(أ ف ب)