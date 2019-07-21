سيطرة أردنية على ألقاب الدوري الآسيوي للمبارزة

بلال الغلاييني

عمان – سيطر لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة على القاب والمراكز الأولى لمنافسات الدوري الآسيوي للمبارزة، والتي أختتمت الأحد، في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، حيث تمكنت لاعبة المنتخب الوطني زين بسيسة من الظفر بالميدالية الذهبية لسلاح (الفلوريه) للإناث، وحلت الإماراتية زينب موسى بالمركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، فيما نالت اللاعبتان رؤى حبوب ودينا المنسي الميدالية البرونزية بعد أن حلتا بالمركز الثالث (مكرر).

وفي ذات السلاح ولحساب منافسات (الذكور)، تصدر لاعب المنتخب الوطني قصي حبوب الترتيب العام وحصل على الميدالية الذهبية، وجاء بعده لاعب المنتخب الوطني اياد عودة ونال الميدالية الفضية، فيما جاء بالمركز الثالث (مكرر) لاعب المنتخب الوطني إياس الزمر واللاعب الإماراتي محمد السايح.

وكانت لاعبة المنتخب الوطني دينا المنسي قد حصلت على الميدالية الذهبية لسلاح الإيبيه، وجاءت اللاعبة الفلسطينية ملاك صافي بالمركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية، بينما حصلت لاعبتا المنتخب الوطني لجين فرحان وبان الخطاطبة على المركز الثالث (مكرر) والفوز بالميدالية البرونزية.

وظفر اللاعب العراقي سيف زكريا بالمركز الأول ونال الميدالية الذهببيةفي لقاءات السابر، وحل لاعب المنتخب الوطني يوسف البحش بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية، بينما جاء اللاعبان الإماراتي خليل مبارك والعراقي علي سندرز بالمركز الثالث (مكرر) وفازا بالميدالية البرونزية.

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