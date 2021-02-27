“سيفن تايدز” تمنح المستأجرين شهورا إضافية



دبي- أطلقت شركة سيفن تايدز الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عروضا ترويجية جديدة جذابة على الإيجارات، إذ تتضمن هذه العروض فترة إيجار مجانية لمدة شهرين صالحة حتى 31 من شهر آذار (مارس) المقبل 2021 للمستأجرين الجدد في كل من: ديسكفري جاردنز وذا ريزيدنسز في مشروع بوابة ابن بطوطة في دبي.

وبهذه المناسبة، صرح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز قائلا: “يمكن للمستأجرين الجدد الراغبين بالسكن في ذا ريزيدنسز بوابة ابن بطوطة على سبيل المثال استئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة بمساحة 700 قدم مربع مع شرفة مقابل 59000 درهم إماراتي فقط أو بدلاً من ذلك شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم بمساحة 1027-1173 قدم مربع مع شرفة مقابل 79.000 درهم فقط، يمتد عقد إيجار كلاً منهما على مدى 14 شهرًا عوضاً عن 12 شهر شاملا رسوم المرافق ورسوم التبريد وخدمتي الإنترنت (الواي فاي) والتلفاز، كما يتوفر لدينا هناك خيار تأجير الشقق السكنية المفروشة.

كما يمكن للمستأجرين أيضا الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 20 % على المأكولات والمشروبات في فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي ذو الخمس نجوم المجاور لـمشروع ذا ريزيدنسز، بالإضافة إلى ذلك يقع ابن بطوطة مول الشهير، وهو أكبر مركز تجاري في العالم والذي يحتوي على ما يقرب من 400 متجر والمجهز بالكامل بسينما متعددة الشاشات وقاعة طعام شاملة، على بُعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام.

وفي الإطار ذاته، يمكن للمستأجرين الجدد ضمن المجمع السكني العصري التابع لشركة سيفن تايدز في منطقة ديسكفري جاردنز والذي يوفر أسلوبا عالميا للمعيشة، الحصول على شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة مع شرفة مقابل 44000 درهم إماراتي موزعة على 14 شهرا شاملة رسوم التبريد.