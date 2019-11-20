سيف: “التردد السريع”سيغير النمط التقليدي للنقل العام في المملكة

عمان- قال وزير النقل، خالد سيف، إن مشروع التردد السريع BRT سيغير من النمط التقليدي للنقل العام في الاردن، وأنه من ابرز الخطوات الإيجابية والمشاريع الحيوية التي قامت بها وزارة النقل؛ حيث سيوظف الأدوات الذكية كالدفع الالكتروني والحجز المسبق ومواقيت الوصول والانطلاق الدقيقة.

واكد سيف قيام الحكومة بتشجيع النقل الكهربائي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمركبات الكهربائية أخيرا، بعد فرض ضرائب عليها انعكست سلبا على إيرادات الخزينة.

وبين سيف، في كلمته خلال افتتاحه ورشة العمل بعنوان ” الاثر البيئي لقطاع النقل وتحديات المضي قدما نحو النقل المستدام ” في مبنى الوزارة، أن قطاع النقل يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في العالم، الا ان الأردن وخلال العقدين الأخيرين عانى من الزيادة المفاجئة في عدد السكان نتيجة للهجرة القسرية من البلدان المجاورة والتي أثرت على قطاع النقل ومنعت الحكومة من تنفيذ بعض المشاريع الحيوية في قطاع النقل .

وقال إن الهجرات القسرية أدت إلى تباطؤ في نمو قطاع النقل العام والذي زاد من عزوف المواطنين عن استخدام وسائل النقل العام والتوجه نحو الاعتماد على مركباتهم الخاصة، مشيرا إلى ان عدد المركبات الخصوصي في الأردن بلغت اكثر من 5ر1 مليون مركبة منها 1.2 مليون مركبة داخل العاصمة مما ساهم وبشكل كبير في جعل قطاع النقل ثاني أكبر ملوث للبيئة في الأردن.

وبين سيف إن الوضع الحالي لقطاع النقل يتطلب فهماً أوسع لمفهوم النقل المستدام لصانعي القرار والخبراء الاستراتيجيين الوطنيين جنبا إلى جنب الى فهم الآثار الإيجابية التي ستنتج عن النقل المستدام في الأردن وتأثير هذا التحول على الحالة الاقتصادية والعامة للمملكة، إضافة الى فهم التحديات التي تواجه التحول نحو النقل المستدام في الأردن.

وتهدف الورشة لتعزيز مفهوم النقل المستدام في الأردن والتركيز على التأثير البيئي لقطاع النقل مع فهم التحديات المالية والتشريعية التي تواجه الاردن في التغير نحو النقل المستدام والتي اعتمدت المحاور الرئيسية التالية المحور الاول الاثر البيئي لقطاع النقل في الاردن والثاني يركز على الوضع الحالي للقطاع ومستوى الخدمة المتوفرة في النقل الشخصي والنقل العام.

ويبحث المحور الثالث التحديات التي تواجه الحكومة للمضي قدما نحو تحقيق النقل المستدام ، واخيرا المحور الرابع ويركز على حلول وابداعات في التوجه نحو النقل المستدام وتعزيز دور القطاع في التنمية المحلية.-(بترا)