سيف: قطاع النقل الجوي مستعد لاستقبال الأردنيين

رهام زيدان

عمان – أكد وزير النقل خالد سيف استعداد قطاع النقل الجوي ومطار الملكة علياء الدولي لاستقبال الأردنيين الذين يرغبون بالعودة إلى المملكة قبل انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الحكومة قبل الوقف النهائي للرحلات الجوية إلى الأردن، المقرر اعتبارا من الثلاثاء.

وبعد ذلك، أوضح الوزير أنه بإمكان الأردنيين في دول الجوار الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية فقط.

وقال سيف إن “الملكية الأردنية كثفت رحلاتها في هذه الفترة لنقل أكبر عدد ممكن من الأردنيين إلى المملكة”.

وجدد سيف التأكيد على أن حركة الشحن الجوي والبري والبحري مستمرة على طبيعتها دون توقف.

وكان وزير الصحة د.سعد جابر أعلن أمس عن توقع عودة آلاف الأردنيين خلال الفترة المقبلة من أوروبا ودول الخارج، متوقعا أن يزيد عدد القادمين على 15 ألف مواطن.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في المطارات وإبلاغهم بالحجر المنزلي وتعميم طرقه وأساليبه على الجميع.

مدير نقل البضائع في الوزارة علاء البقور قال من جهته إن “حركة نقل البضائع برا من وإلى المملكة تسري عالمعتاد على جميع المنافذ البرية مع مختل دول الجوار”.

وبين أن النشاط الأكبر لهذه الحركة على حدود العمري مع السعودية، مبينا أن معدل الحركة أمس بلغ 500 شاحنة بالاتجاهين فيما وصل عدد هذه الشاحنات في اليوم الذي سبقه إلى 860 شاحنة بالاتجاهين أيضا.

وأوضح أن هذه الشاحنات محملة بمختلف أنماط نقل البضائع مختلفة ومتعددة سواء كان ذلك نقل السيارات أو البضائع المبردة على اختلاف انواعها والمواد الغذائية وغيرها.

وأكد البقور ضرورة اتخاذ كل إجراءات السلامة على المعابر البرية سواء كان ذلك فحص السائقين، أو فحص المواد المتبادلة من قبل الجهات ذات الاختصاص مثل دائرة الجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.

من جهته، قال مستشار وزير النقل لشؤون النقل البري طارق عبيدات إن “جميع المنافذ البرية للمملكة مغلقة أمام حركة الركاب وتقتصر على شحن البضائع فقط”. وبين أن هيئة النقل البري اصدرت تعليمات وإجراءات احترازبة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره بالتسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن بين أبرز هذه الإجراءات البدء بتعقيم وسائط النقل العام ومواقف التحميل والتنزيل ومراكز الانطلاق والوصول في المحافظات بالتنسيق مع أمانة عمان والبلديات ومكاتب الهيئة بالمحافظات.

وتضمنت هذه التعليمات وضع نشرات وملصقات توعوية معتمدة من قبل وزارة الصحة في وسائط النقل العام ومراكز الانطلاق والوصول حول أعراض الفيروس وطرق انتشاره وكيفية التعامل مع الركاب في حال ظهور أعراض محتملة من خلال الخط الساخن في وزارة الصحة 111.

كما شملت هذه التعليمات التنسيق مع إدارة السير من اجل التشديد على منع تحميل ركاب زيادة عن الحمولة المقررة لمنع الاحتكاك والمخالطة، وانتقال العدوى بين الركاب في حال وجود من لديهم اعراض نزلات البرد والانفلونزا، والزام شركات النقل العام بتعقيم اسطولها وتعقيم ساحات الاصطفاف والمبيت للحافلات وتوفير معقامات وكمامات للعاملين لديهم ممكن بيتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.