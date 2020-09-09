سيف يستقبل أول طائرة ضمن الطيران المنتظم

عمان – الغد – اكد وزير النقل خالد وليد سيف يوم امس اثناء الزيارة التفقدية التي قام بها الى مطار الملكة علياء الدولي يرافقه مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي وعدد من مسؤولي المطار، الى قاعة انتظار القادمين، تزامنا مع وصول أولى الرحلات الجوية المنتظمة بعد محددات قيدت حركة الملاحة الجوية في 17 آذار الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية للمحافظة على ديمومة استقبال الطائرات ضمن الضوابط والبرتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة تنظيم الطيران المدني وتماشيا مع البرتوكولات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية .

وقال سيف بهذا الصدد واثناء استقباله الطائرة القادمة من تركيا والمصنفة ضمن قائمة الدول الخضراء وعلى متنها نحو141 مسافرا ، وهي أول رحلة تصل منذ استئناف الرحلات الجوية المنتظمة ، ان المملكة تسعى الى اعادة حركة الطيران المنتظم الى طبيعتها ولكن بصورة تدريجية ، إذ سيكون عدد الرحلات في الأسبوع الأول 3 رحلات يوميا، فيما ستصل خلال الأسبوع الثاني إلى 6 رحلات منتظمة، عدا رحلات الإجلاء التي ستكون للمواطنين الراغبين بالعودة الى المملكة في الدول التي ليس عليها خطوط منتظمة حيث سيستمر لغاية 22 أيلول الجاري .

هذا وقد التقى على هامش الزيارة التفقدية بمجموعة من سائقي مكتب تكسي المطار واطمئن على سير العمل مركز على ضرورة التقيد التام باحراءات السلامة العامة وضرورة التباعد الاجتماعي .