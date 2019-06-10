“سيكريت لايف أوف بيتس 2” يتصدر شباك التذاكر في السينما

لوس انجليس– تصدر فيلم الرسوم المتحركة “ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2” شباك التذاكر في أميركا الشمالية على ما ذكرت شركة “اكزبيتر ريليشنز”.

وحقق الفيلم وهو من انتاج استوديوهات “يونيفرسال” 47,1 مليون دولار مع بدء عرضه أي أقل من نصف مع حققه الجزء الأول من إيرادات قبل ثلاث سنوات.

وقد تفوق “بيتس 2” على “اكس-من: دارك فينيكس” الجديد أيضا من انتاج “فوكس”، ليتصدر شباك التذاكر في الأيام الثلاثة لعطلة نهاية الأسبوع.

وقد أعار كيفن هارت وتيفاني هاديش وباتون اوزوالت أصواتهم لشخصيات الفيلم الذي يتمحور على كيفية تصرف الحيوانات المنزلية عندما يغادر أصحابها المنزل.

أما “دارك فينيكس” قد حقق 33 مليون دولار مخيبا التوقعات على ما ذكرت مجلة “فراييتي”. وهو أسوأ أداء لأحد أفلام سلسلة “اكس-من” منذ عرض أول جزء منها قبل 20 عاما. وقد كلف الفيلم 200 مليون دولار. وهو من بطولة جيمس ماكافوي وصوفي ترنر وجنيفر لورنس ومايكل فاسبندر وحيسيكا تشاستاين.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم “علاء الدين” من انتاج “ديزني” حاصدا 24,5 مليون دولار. وهو من إخراج غاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني.

وتراجع “غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز” من المرتبة الأولى إلى الرابعة محققا إيرادات قدرها 15,5 مليون دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب “روكيتمان” وهو من إنتاج “باراماونت” حول حياة المغني البريطاني إلتون جون. وحصد الفيلم 14 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف أفضل عشرة أعمال:

6 – “ما” (7,8 ملايين)

7 – جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم” (7,4 ملايين)

8 – “أفنجرز: أندغايم” (4,8 ملايين)

9 – “بوكيمون: ديتيكتيف بيكاتشو” (2,9 مليون)

10 – ” بوكسمارت” (1,6 مليون).

(أ ف ب)