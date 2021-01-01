سيكسرز يفرمل ماجيك وفوز اول لروكتس ورابتورز – فيديو

لوس انجليس – ألحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخسارة الاولى هذا الموسم بأورلاندو ماجيك عندما تغلب عليه 116-92 في عقر داره على ملعب “أمواي سنتر” أمام 3 آلاف متفرج الخميس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان ماجيك آخر فريق لم يتعرض الى الخسارة في الدوري حيث استهله بأربعة انتصارات متتالية في أفضل بداية في تاريخ النادي، قبل أن يسقط أمام سيكسرز الذي انتزع منه صدارة المنطقة الشرقية، في مباراة نجح خلالها الضيوف في تسجيل 15 رمية ثلاثية.

ويدين سيكسرز بفوزه الرابع في 5 مباريات هذا الموسم إلى الثلاثي الكاميروني جويل إمبيد صاحب 21 نقطة جميعها في الأرباع الثلاثة الأولى، مع تسع متابعات، وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز، حيث سجل 21 نقطة أيضا بينها خمس ثلاثيات من أصل سبع محاولات، وتوبياس هاريس الذي أضاف 20 نقطة، بينها ثلاث ثلاثيات، مع تسع متابعات.

Ended 2020 with a bang. 🤝 presented by @statefarm pic.twitter.com/wXWbjwkisz — Philadelphia 76ers (@sixers) January 1, 2021

وضرب الضيوف بقوة في الشوط الاول وأنهوه في صالحهم بفارق 37 نقطة (75-40)، بعدما كسبوا الربع الاول بفارق 16 نقطة (38-22) والثاني بفارق 19 نقطة (37-18).

وفرض اصحاب الارض افضلية نسبية في الربعين الاخيرين (29-23 و23-18 على التوالي) من دون ان ينجحوا في تفادي الخسارة الاولى.

وقال كوري “قمنا بعمل جيد في تحريك الكرة والرميات الثلاثية. نعلم أن لدينا الكثير من الإمكانات والطرق للتطور، ولكن أن تكون غلتك 4 انتصارات وخسارة واحدة، أمر جيد بالفعل”.

ومن بين الثلاثيات الـ15 لفيلادلفيا، أعلى غلة له هذا الموسم، كانت واحدة للاسترالي بن سيمونز هي الثالثة فقط في مسيرته الاحترافية.

وأنهى سيمونز المباراة بتسع نقاط و10 متابعات بينها 8 دفاعية.

في المقابل، كان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجل في صفوف أورلاندو ماجيك برصيد 19 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف البديل كول أنتوني 16 نقطة مع سبع متابعات.

ولحق إنديانا بايسرز بفيلادلفيا واورلاندو الى صدارة المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 119-99، بفضل 25 نقطة و11 متابعة للعملاق الليتواني دومانتاس سابونيس.

وفرض جون وول نفسه نجما في أول مباراة مع فريقه هيوستن روكتس وقاده الى فوزه الاول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين، عندما سجل له 22 نقطة مع تسع متابعات في سلة الضيف ساكرامنتو كينغز 122-119 امام 3200 متفرج في ولاية تكساس.

وهي المباراة الاولى لوول مع هيوستن منذ انتقاله الى صفوفه الصيف الماضي من واشنطن ويزاردز في صفقة تبادلية مع نجم الاول راسل وستبروك، والأولى في الدوري منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب الاصابة في كعب قدمه اليسرى وتمزق في وتر اخيل حيث خضع لعمليتين جراحيتين ابعدتاه عن الملاعب حتى مطلع الموسم الحالي.

كما خاض كل من إريك غوردون ودا ماركوس كوزنس مباراته الاولى مع هيوستن روكتس عندما لعبا بديلين فسجل الاول 8 نقاط مع 3 تمريرات حاسمة ومتابعة واحدة في 14 دقيقة، وأضاف الثاني 17 مع متابعتين في 26 دقيقة.

وكعادته كان جيمس هاردن أفضل مسجل في صفوف هيوستن روكتس برصيد 33 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وست متابعات.

وقال “كان من الرائع أن نحقق فوزنا الأول”، مضيفا “وظيفتي هي مساعدة جيمس قدر الإمكان ومحاولة تسهيل الأمر عليه”.

وحذا تورونتو رابتورز، بطل الموسم قبل الماضي، حذو روكتس وحقق فوزه الاول هذا الموسم بعد ثلاث هزائم متتالية في أسوأ بداية موسم منذ 15 عاما، عندما تغلب على ضيفه نيويورك نيكس 100-83.

وفي غياب نجمه الكاميروني باسكال سياكام، تألق فريد فانفيلت وكايل لاوري بتسجيلهما 25 و20 نقطة على التوالي.

وخسر واشنطن ويزاردز امام شيكاغو بولز 130-133 رغم 28 نقطة لكل من توماس براينت وبرادلي بيل و22 نقطة لراسل وستبروك.

كما خسر يوتا جاز امام فينيكس صنز 95-106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر امام نيو أورليانز بيليكانز 80-113.

– (أ ف ب)