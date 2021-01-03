سيكسرز يواصل انطلاقته القوية بالدوري الاميركي للمحترفين

لوس انجليس – واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انطلاقته القوية هذا الموسم بتحقيقه فوزه الخامس في ست مباريات اثر تغلبه على تشارلوت هورنتس 127-112 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وساهم ستة لاعبين في فوز سيكسرز بتخطيهم حاجز ال10 نقاط ابرزهم توبياس هاريس وسيث كوري وسجلا 24 و21 نقطة تواليا، في حين نجح الاسترالي بن سيمونز في تحقيق “تريبل دبل” مع 15 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، لم تنفع النقاط ال35 التي سجلها تيري روزييه للفريق الخاسر.

وأكد سيسكرز تفوقه في المواجهات المباشرة ضد تشارلوت حيث تغلب عليه في آخر 12 مباراة جمعت بينهما منذ 2016.

ولم يتأثر هيوستن روكتس بغياب نجمه جيمس هاردن، فتغلب على ساكرامنتو كينغز 102-94 بفضل 28 نقطة لجون وول. وكان وول غاب عن الموسم الماضي باكمله وعن المباراتين الاولين هذا الموسم بسبب اجراءات جائحة كوفيد-19.

وكان وول سجل 22 نقطة في سلة ساكرامنتو قبل ثلاثة ايام فأشاد به مدرب روكتس ستيفان سيلاس بقوله “مهما كانت التوقعات التي وضعتها، فقد تخطاها”.

ولعب اريك غوردون بدلا من هاردن وسجل 21 نقطة في حين اضاف كريستيان وود 20 نقطة مع 15 متابعة للفائز.

وغاب هاردن لاصابة في كاحله بعد ان سجل 33 نقطة في المباراة الاخيرة لفريقه.

وتغلب كليفلاند كافاليررز على اتلانتا هوكس 96-91 بفضل تألق الشاب كولين سكستون (21 عاما) في صفوفه بتسجيله 27 نقطة. ويسجل سكستون معدلا يفوق 20 نقطة في المباراة الواحدة في المباريات الست الاولى من الموسم الحالي، وهي المرة الاولى التي ينجح فيها لاعب في تحقيق هذه الارقام منذ النجم ليبرون جيمس موسم 2004-2005 بحسب شبكة “اي اس بي ان”.

ورفع كليفلاند الفريق الوحيد الذي الحق الهزيمة هذا الموسم بفيلادلفيا سفنتي سيكسرز رصيده الى اربعة انتصارات مقابل هزيمتين.

وفي المباريات الاخرى، فاز نيويورك نيكس على انديانا بايسرز 106-102، واوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك 108-99، ونيو أورليانز بيليكانز على تورونتو رابتورز 120 – 116. (أ ف ب)