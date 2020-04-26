“سيكيوروركس” تجتاز اختبارات الكشف عن التهديدات ورصدها بنجاح

دبي- أعلنت شركة سيكيوروركس عن النتائج التي أحرزتها حلولها لدى تقييمها من قبل منظومة أتّاك (ATT&CK) لمنتجات حماية النقاط النهائية. فقد نجح منتج الشركة للبرمجيات كخدمة والذي يعتمد حوسبة السحاب في اجتياز اختبارات “الكشف” و”الرّصد” عبر منظومة أتّاك وذلك بعد ستة أشهر فقط على إطلاقه.

وكانت حلول “ريد كلوك” من سيكيوروركس للكشف عن التهديدات والاستجابة لها قد سجلت نسبة نجاح بلغت 100 % في الكشف عن نشاط أساليب وتقنيات الهجمات مثل محاولات الاختراق المستدامة Persistence، أو محاولات انتحال صلاحيات الاستخدام، أو التّطفل على المعلومات، أو نقل العدوى إلى أجهزة أخرى عبر الشبكة، مما يسلّط الضوء على إمكانيات سيكيوروركس وقدرتها على اكتشاف هذه السلوكيات العدائية في مراحل مبكرة من الهجوم. وقد أتاحت حلول “ريد كلوك” للكشف عن التهديدات والاستجابة تتبع مختلف تقييم أتاك وتمكنت من رصد أنشطة محاولات الهجوم الإلكتروني خلال كل مرحلة من مراحل التقييم، في حين أنها استطاعت أن تُظهر أو تتعرّف على 90% من تصنيفات التقنيات التي استخدمت في هذا التقييم.

وقال بارّي هنسلي، رئيس فريق تحرّي التهديدات لدى “سيكيوروركس”:” إن عمليات التعرّف الدقيقة والمبكّرة من عمر الهجمات تعدّ الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق استجابة أكثر سرعة والحدّ من خطر وقوع أي ضرر أو اختراق ما. إن النتيجة التي تحققت لنا في تقييم أتّاك إنما تؤكد على فاعلية النهج الذي نتبعه في تقديم مزيج من برامج للتحليلات الأمنية، ومعرفة في مجال التهديدات، وخبرة تشغيلية تساعد المحللين الأمنيين في لفت الانتباه للمخاطر والتركيز على اكتساب المعرفة في التعامل مع هذه التهديدات بالسرعة اللازمة”.

وواصلت ابتكارات “سيكيوروركس” على منتجاتها من عروض البرمجيات كخدمة والتي تعتمد حوسبة السحاب منذ تقييم أتّاك، وذلك لتوفير مزيد من قدرات الرصد للعملاء من خلال دمج 36 مصدرا جديدا للبيانات، وتحسين الكفاءة عبر مجموعة من التحليلات الجديدة، وتطوير خدمة التعرّف والاستجابة المدارة للعملاء الراغبين باعتماد حلول شاملة. فلوحة المعلومات الجديدة تمكن العملاء من رصد مستويات أداء البرنامج بشفافية كاملة.

وقالت ويندي توماس، رئيس حلول نجاح العملاء لدى “سيكيوروركس”:” إن الإسهام في إجراءات مستقلة ذات شفافية مثل تقييم أتّاك يؤكد على التزامنا بتبني منهجية ترتكز على تقديم حلول برامج أمنية تجتمع فيها الخبرة مع التقنيات في منظومة عمل سلس قادرة على تقديم أفضل حماية ممكنة”.