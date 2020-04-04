“سيكيوروركس” تستعرض خطوات ضمان أمن المعلومات

دبي- استعرضت شركة سيكيوروركس الخطوات التي ينبغي على المؤسسات اتباعها لضمان أمن المعلومات لديها في ظل التغييرات التنظيمية التي تشهدها مع انتشار فيروس كورنا المستجد.

وقد عمل الكثير من مجرمي الإنترنت الانتهازيين على استغلال فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد لإطلاق حملاتهم الاستهدافية وتنفيذ عمليات تصيد احتيالية ونشر البرمجيات الضارة، وهي حقيقة مؤلمة بالفعل. فقد لاحظ الباحثون في وحدة مكافحة التهديدات الأمنية التابعة لشركة سيكوروركس استغلال مجرمي الإنترنت للأزمة الحالية للترويج لمعلومات مضللة ومنتجات زائفة بقصد الإضرار بالمؤسسات والأفراد. لكن من خلال اتباع ممارسات الحماية الأمنية الأساسية والفعالة، يمكن للمؤسسات حماية أعمالها وموظفيها، وتعزيز قدراتها لصد مثل هذه الهجمات الاستغلالية.

وتعمل المؤسسات في ظل هذا الوضع الجديد على مواجهة التحديات المتلاحقة التي تتعلق بحماية الموظفين وأنظمة العمل، بالإضافة إلى إجراء تغييرات سريعة على مستوى الأعمال والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك اعتماد ممارسات جديدة مؤقتة يتم من خلالها القيام بمهام العمل عن بعد.

وبالنسبة للشركات التي تتبنى ممارسات العمل الجديدة بسرعة كبيرة، والتي تتضمن التشجيع على البقاء في المنزل وتنفيذ مهام العمل عن بعد، فهناك بعض النصائح للحفاظ على استمرارية العمل، مع ضمان تجنّب عن المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات في المؤسسة.

باتت خدمات الوصول عن بعد إحدى أهم الأدوات لضمان استمرارية الأعمال، كما أن الخدمات التي تسهل التعاون والتواصل وتعزز من القدرة على تزويد القوى العاملة عن بعد بخدمات الأعمال الأساسية، باتت تعتبر إحدى الأنظمة الحيوية اللازمة لاستمرارية الأعمال.