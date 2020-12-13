“سيلزفورس”: ارتفاع المبيعات الرقمية إلى 270 مليار دولار

دبي- كشفت “سيلزفورس”، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، (رمزها CRM في بورصة نيويورك)، اليوم عن نتائج أسبوع التسوق الإلكتروني والتي شملت تحليلات عن سلوكات التسوق عالميا لما يزيد على مليار متسوق عالمي عبر منصة “سيلزفورس كاستمر 360” Salesforce Customer 360.

وتشير النتائج إلى تحقيق رقم قياسي جديد في المبيعات الرقمية بلغ 270 مليار دولار، أي بارتفاع مقداره 36 بالمئة مقارنة بالعام 2019. ونتيجة لتأثير جائحة كوفيد19 على سلوكات التسوق عبر الإنترنت وتقليص ساعات عمل المتاجر في موسم العطلات وانخفاض حركة المرور، فقد أقبل المستهلكون بقوة على التسوق عبر الإنترنت، ما أدى إلى ارتفاع المبيعات الرقمية إلى مستويات جديدة خلال أسبوع التسوق الإلكتروني.

تعليقا على هذه النتائج، قال آدام بليتزر، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى سيلزفورس ديجيتال: “لقد أذهلنا النمو القياسي الذي حققه عملاؤنا في موسم العطلات هذا. حيث أتاحت منصة سيلزفورس كاستمر 360 لعملائنا قدرات على التوسع ومكنتهم من تقديم تجارب رقمية مخصصة تلبية لأذواق المستهلكين. وأدت هذه التركيبة الفعالة إلى تسجيل ملايين من طلبات الشراء وتعاملات بمليارات الدولارات لصالح عملائنا حول العالم”.