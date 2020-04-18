سيلفا يُخطط لاقتحام عالم التدريب بعد انهاء مسيرته الاحترافية

عمان – الغد – كشف الدولي الإسباني ديفيد سيلفا لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه بدأ التخطيط لكي يصبح مدربا عقب إنهاء مسيرته الاحترافية، والتي أقر بأنه كان يحب خلالها “اللعب بجوار لاودروب”.

وقال اللاعب خلال مقابلة رقمية أجراها معه النادي: “لقد لعبت بجوار لاعبين كبار أمثال تشافي وإنييستا، اللذان مثلا عصرا ذهبيا مع المنتخب الإسباني”.

واضاف: “مَثلي الأعلى كان مايكل لاودروب، لقد لعبت ضد رونالدينيو في أفضل فتراته مع برشلونة عندما كان من المخيف الدخول عليه خوفا من المراوغة، وضد كريستيانو رونالدو وزيدان في ريال مدريد وضد ميسي في وقتنا الحالي”.

¿Por qué David Silva dejó Canarias, fichó por el Valencia CF y le dijo no al Real Madrid? https://t.co/dtw50XzKQk vía @ElDesmarque_VCF — David Torres (@DavidTorres1975) April 18, 2020

واستطرد سيلفا البالغ من العمر 34 عاما: “كنت أتمنى اللعب بجوار لاودروب وأيضا فاليرون لأنه كان مرجعية بالنسبة لي وفوق ذلك كان من نفس مدينتي، يمتلك مهارات وجودة لا تُصدّق، ولعب بجوار والدي وكان لي شرف التعرف عليه منذ صغري”.

وصرّح لاعب الوسط الذي يخضع للحجر المنزلي بسبب وباء كورونا: “أحاول التدريب يوميا ولا أتناول الكثير من الطعام وأقوم بالركض خلف ابني الذي لا يتوقف”.

وأكد سيلفا أنه يرغب في أن يصبح مدربا عقب إنهاء مسيرته الاحترافية، ومع ذلك أكد أن الأمر ليس مطروحا حاليا لأنه يرغب في اللعب لبضعة سنوات أخرى. (إفي)