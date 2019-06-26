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سيلفا يُعلن رحيله عن مانشستر سيتي

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أعلن صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا ، الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده ، بحسب ما ذكر اللاعب المخضرم.

وقال اللاعب البالغ من العمر (33 عاماً) في مسقط رأسه غران كاناريا : “سيكون الموسم الأخير ، 10 سنوات كافية لي ، هذا الوقت المثالي بالنسبة لي”.

واضاف : “في الأصل كان سيتي يتحدث عن عامين ، لكنّي قررت التوقيع لسنة إضافية ، حتى أنهي المشوار في 10 سنوات”.

ويعد سيلفا من أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب مع “السكاي بلوز” ، فأحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4 مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة 4 مرات منذ انضمامه من فالنسيا الإسباني في العام 2010 ، حيث سجل 71 هدفا في 396 مباراة خاضها بقميص السيتي.

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