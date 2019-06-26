سيلفا يُعلن رحيله عن مانشستر سيتي

عمان – الغد – أعلن صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا ، الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده ، بحسب ما ذكر اللاعب المخضرم.
وقال اللاعب البالغ من العمر (33 عاماً) في مسقط رأسه غران كاناريا : “سيكون الموسم الأخير ، 10 سنوات كافية لي ، هذا الوقت المثالي بالنسبة لي”.
🇪🇸 David @21LVA confirms he will leave @ManCity at the end of the 19/20 season:
🏟 396 Games
⚽️ 71 Goals
🎯 129 Assists
🏆 11 Trophies
🏆🏴 4 Premier League
🏆🏴 4 League Cup
🏆🏴 2 FA Cup
🏆🏴 1 Charity Shield
🗣 "This is the last one. Ten years is enough for me."
🙌 Legend. pic.twitter.com/HeCaW4VwoE
— SPORF (@Sporf) June 26, 2019
واضاف : “في الأصل كان سيتي يتحدث عن عامين ، لكنّي قررت التوقيع لسنة إضافية ، حتى أنهي المشوار في 10 سنوات”.
ويعد سيلفا من أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب مع “السكاي بلوز” ، فأحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4 مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة 4 مرات منذ انضمامه من فالنسيا الإسباني في العام 2010 ، حيث سجل 71 هدفا في 396 مباراة خاضها بقميص السيتي.