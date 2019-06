سيلفا يُعلن رحيله عن مانشستر سيتي

عمان – الغد – أعلن صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا ، الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده ، بحسب ما ذكر اللاعب المخضرم.

وقال اللاعب البالغ من العمر (33 عاماً) في مسقط رأسه غران كاناريا : “سيكون الموسم الأخير ، 10 سنوات كافية لي ، هذا الوقت المثالي بالنسبة لي”.

🇪🇸 David @21LVA confirms he will leave @ManCity at the end of the 19/20 season:

🏟 396 Games

⚽️ 71 Goals

🎯 129 Assists

🏆 11 Trophies

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4 Premier League

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4 League Cup

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2 FA Cup

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1 Charity Shield

🗣 "This is the last one. Ten years is enough for me."

🙌 Legend. pic.twitter.com/HeCaW4VwoE

— SPORF (@Sporf) June 26, 2019