سيلفا يُعلن رحيله عن مانشستر سيتي

عمان – الغد – أعلن صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا ، الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده ، بحسب ما ذكر اللاعب المخضرم.

وقال اللاعب البالغ من العمر (33 عاماً) في مسقط رأسه غران كاناريا : “سيكون الموسم الأخير ، 10 سنوات كافية لي ، هذا الوقت المثالي بالنسبة لي”.

🇪🇸 David @21LVA confirms he will leave @ManCity at the end of the 19/20 season: 🏟 396 Games

⚽️ 71 Goals

🎯 129 Assists

🏆 11 Trophies 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4 Premier League

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4 League Cup

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2 FA Cup

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1 Charity Shield 🗣 "This is the last one. Ten years is enough for me." 🙌 Legend. pic.twitter.com/HeCaW4VwoE — SPORF (@Sporf) June 26, 2019

واضاف : “في الأصل كان سيتي يتحدث عن عامين ، لكنّي قررت التوقيع لسنة إضافية ، حتى أنهي المشوار في 10 سنوات”.

ويعد سيلفا من أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب مع “السكاي بلوز” ، فأحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4 مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة 4 مرات منذ انضمامه من فالنسيا الإسباني في العام 2010 ، حيث سجل 71 هدفا في 396 مباراة خاضها بقميص السيتي.