سيلينا غوميز تكشف سبب وزنها الزائد وتوجه رسالة للمتنمرين

بعد تعرضها لانتقادات وتنمر من الجمهور على شكلها ووزنها الزائد، والذي بدا واضحا بانتفاغ وجهها، خرجت النجمة العالمية سيلينا غوميز عن صمتها وتحدثت عن معاناتها من عوارض عملية زرع الكلية التي خضعت لها عام 2014 إثر تشخيص إصابتها بمرض الذئبة.

وظهرت سيلينا غوميز في مقطع فيديو على تيك توك، حيث تحدثت عن التغييرات التي مر بها جسدها بسبب الأدوية التي تتناولها لمرض المناعة الذاتية، وقالت: “أميل إلى حمل الكثير من وزن الماء وهذا يحدث بشكل طبيعي جدا.. عندما أتخلص منه أفقد من الوزن القليل”.

لهذا السبب.. سيلينا غوميز لا تستطيع الحمل والإنجاب

وختمت غوميز كلامها بالقول: “أتمنى ألا يشعر الناس بالخجل حين يمرون بحالة شبيهة لحالتي، خاصةً عندما لا يعرف أحد القصة الحقيقية”.

اقرأ أيضاً: