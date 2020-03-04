شركات وأعمال

“سيل أفينيو” و”المناصير” توقعان اتفاقية تعاون ضمن “أبشر”

منذ 3 ساعات

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عمان – وقعت شركة سيل أفينيو، وكيل أجهزة هواوي في الأردن، اتفاقية تعاون مع شركة المناصير للزيوت والمحروقات في مكاتب إدارة شركة المناصير، ضمن برنامج الولاء “أبشر” العائد لشركة المناصير، والذي يعد أول برنامج ولاء للمحروقات في الأردن.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من المهندس ياسر المناصير المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات وبشار كمال المدير العام لشركة سيل أفينيو وبحضور كلا من نائب المدير العام د. رامز خوري، ومدير المبيعات والتسويق كفاح عبد الهادي، وعمار كمال مدير التسويق لشركة سيل أفنيو.
وتم هذا التعاون لإتاحة الفرصة لحاملي بطاقات أبشر باستبدال النقاط المجمعة مقابل مشترياتهم من المحروقات من محطة المناصير، بالهدايا القيّمة التي تحمل العلامة التجارية هواوي. ومن الجدير بالذكر أنه تم تنظيم هذه الاتفاقية لثقة شركة المناصير بأجهزة هواوي، وتقديراً لأهمية تبادل المنافع والخدمات بين الشركتين والتي تهدف دوماً إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائها.

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