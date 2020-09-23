سيميدو ينضم الى ولفرهامبتون لمدة 3 سنوات مقابل 40 مليون يورو

برشلونة – انتقل مدافع المنتخب البرتغالي لكرة القدم نيسلون سيميدو من برشلونة الإسباني الى ولفرهامبتون الإنكليزي لمدة ثلاث سنوات في صفقة قد تصل الى 40 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الأربعاء النادي الكاتالوني.

وقال برشلونة في موقعه الرسمي “توصل ناديا برشلونة وولفرهامبتون الى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب نيلسون سيميدو. سيدفع النادي الإنكليزي 30 مليون، إضافة الى 10 ملايين أخرى استنادا الى النتائج”.

وأعرب النادي الكاتالوني الذي يشرف على تدريبه هذا الموسم الهولندي رونالد كومان بعد إقالة كيكي سيتيين، عن “امتنانه لنيلسون سيميدو على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وأمضى البرتغالي البالغ 26 عاما ثلاثة مواسم في برشلونة بعد انتقاله اليه من بنفيكا في صيف 2017، وخاض معه 122 مباراة، بينها 82 في الدوري الإسباني، 23 في دوري أبطال أوروبا، 16 في كأس إسبانيا واثنتان في الكأس السوبر الإسبانية.

وتوج بقميص “بلاوغرانا” بلقب الدوري مرتين عامي 2018 و2019 والكأس عام 2018 حين أحرز أيضا الكأس السوبر.

وبات سيميدو اللاعب البرتغالي العاشر في صفوف ولفرهامبتون الذي يشرف عليه أيضا البرتغالي نونو سانتو، بعد بدرو نيتو، روبن نيفيس، دانيال بودينسي، الحارس روي باتريسيو، فابيو سيلفا، فيتينيا، جواو موتينيو، روبن فيناغري وروديريك. (أ ف ب)