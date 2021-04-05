سيميوني: إشبيلية استحق الانتصار ولم نظهر بالشكل المطلوب

إشبيلية (إسبانيا) – أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب الخسارة بهدف نظيف أمام إشبيلية الأحد ضمن الجولة الـ29 لليجا، أن الفريق الأندلسي “استحق الفوز” في مباراة كان “يتوقع أن تكون صعبة”.

وصرح سيميوني خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب (رامون سانشيث بيثخوان) “الأداء تغير بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، وتحسنا في الشوط الثاني، ولكننا جعلنا الأمور صعبة بأيدينا، ولم نقدم الأداء المنتظر منا”.

كما أشار الـ”تشولو” إلى أنه “عندما يكون هناك تبديل بعد نصف ساعة من اللقاء، فهذا يكون بخطأ من المدرب”، وذلك في إشارة لخروج البرازيلي رينان لودي ودخول الأرجنتيني أنخيل كوريا.

ويرى المدرب الأرجنتيني أن لمسة يد مواطنه لوكاس أوكامبوس، مهاجم إشبيلية، في اللقطة التي سبقت الهدف مباشرة “لم تكن حاسمة” في نتيجة المباراة، مشددا على أنه لا يريد الوقوف “عند هذه النقطة، في مباراة استحق فيها المنافس الفوز”، رغم “تحسن أداء أتلتيكو في الشوط الثاني”.

وأضاف “تتبقى 9 مباريات، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة الصعبة أمام ريال بيتيس” يوم الأحد المقبل على ملعب (بينيتو فيامارين)، والتي سيغيب عنها الثنائي لويس سواريز وماركوس يورنتي للإيقاف. وأتم سيميوني تصريحاته بالتأكيد أنه سيركز “خلال هذا الأسبوع على تصحيح الأخطاء”. (إفي)