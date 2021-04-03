سيميوني: إشبيلية يلعب بشكل رائع

مدريد – أثنى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اليوم السبت على منافسه في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، إشبيلية، الذي يواجهه الأتلتي غدا الأحد، واصفا إياه بأنه “يلعب بشكل رائع”.

وقال سيميوني “لديهم مدرب، لوبيتيجي، يجعلهم يلعبون بصورة حيوية للغاية، ويسعى دائما وراء التفوق العددي في كل مكان، فضلا عن الخيارات الهجومية، وقد أثبت على مدار الموسم أنه فريق قادر على المنافسة ويملك لاعبين جيدين وتشكيلة متنوعة”.

وأضاف “الأهم هو المباراة، والفتية يبذلون قصارى جهدهم ولديهم قدر كبير من الأمل كما أن هناك أجواء من الحماس دوما بعد العودة من المنتخبات، التواجد مع المنتخب أمر رائع دائما لأي لاعب حيث يمثل بلاده”.

وأبرز “منذ وصولي أتلتيكو مدريد اعتبر جميع المباريات حاسمة ومهمة ولن نغير ذلك، سنستمر بنفس النظرة؛ المواجهة الأهم هي دائما تلك المقبلة”. – (إفي)