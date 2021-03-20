سيميوني: اتحمل مسؤولية اتلتيكو مدريد اعتبارا من الآن

مدريد – اعترف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بأنه يتعين عليه بذل كل ما لديه مع دخول الليجا في مراحلها الأخيرة وتبقي 11 جولة فقط، خلال تصريحات أدلى بها قبيل مواجهة ألافيس، الأحد.

وقال سيميوني “أشعر أن الفريق يقدم كل ما بوسعه بالفعل. سواء من الناحية البدنية أو الإرادة والتصميم والسعي نحو فعل شيء. لذا يتعين علي فعل كل شيء أيضا خاصة وأنني اتحمل المسئولية بالكامل اعتبارا من الآن”.

وتابع “يجب أن اتحسن واتطور كي يستمروا على نفس المستوى الذي يقدمونه منذ البداية. الخطوة الأولى المهمة نحو الأمام هي أن اتطور أنا. لا أسعى وراء الأعذار”.

وأضاف “تتبقى 11 مباراة، وهو عدد كبير، سنخوض كل لقاء على حدة أكثر من أي وقت سابق، وإيجاد أفضل حل في كل منها”، مثنيا على “حماس وأمل وتركيز” لاعبيه قبل مواجهة ألافيس الأحد في واندا متروبوليتانو.

ويتصدر أتلتيكو جدول الليجا منذ آخر 15 جولة وبفارق أربع نقاط عن برشلونة، إلا أنه حقق انتصارين فقط في الأسابيع الستة الماضية وفقد 11 من إجمالي 24 نقطة كان بوسعه الحصول عليهم من آخر ثماني جولات في الليجا. (إفي)