سيميوني: التشكيلة متوازنة لكن ينبغي الانتباه لسوق الانتقالات

مدريد – أصبح أتلتيكو مدريد مستعدا للموسم الجديد بعد إنهاءه صفقة ماتيوس كونيا خلال الأسبوع الماضي، وأكد مدرب الفريق دييجو سيميوني أن التشكيلة “متوازنة للغاية”، رغم أنه عاد وأبرز أهمية “الانتباه حتى نهاية موسم الانتقالات على أمل ألا يحدث شيء”.

وقال سيميوني “يستحيل اعتبار أي شيء منتهيا في كرة القدم. يجب الانتباه حتى الثلاثاء المقبل الساعة 12 ليلا حين يغلق باب الانتقالات ونأمل ألا يحدث شيء خارج حساباتنا. التشكيلة متوازنة للغاية، لكنني أعرف كشخص ملم بعالم كرة القدم أن شيئا ما قد يحدث يوم الثلاثاء”، خلال مؤتمر صحفي عقب المران الصباحي.

وتابع “نحن معتادون، لكن في الوقت ذاته، نحتاج جميعا كمدربين للتوازن في التشكيلة التي سنخوض بها الموسم بكامله. يمتد الموسم أحيانا لبعض الوقت في إسبانيا ما يدفعنا للانتظار حتى النهاية لما قد يحدث. بالطبع نشعر بالتوتر، جاهزون لأي شيء قد يحدث ونتمنى ألا يحدث أمر ما”.

وأعلن الأتلتي اليوم السبت تجديد تعاقده مع المدافع الدولي الأرجنتيني نيوين بيريز حتى 2026، مع إعارته هذا الموسم إلى أودينزي.

ويحتاج أتلتيكو لخروج المدافع الأرجنتيني وكذلك سانتياجو أرياس لإفساح المجال أمام تسجيل لاعب آخر من خارج الاتحاد الأوروبي هو البرازيلي ماتيوس كونيا، أحدث صفقات الفريق هذا الموسم بينما يشغل رينان لودي وفيليبي مونتيري المكانين الآخرين. – (إفي)