آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

سيميوني: الخبرات مفيدة لكنها قد تتسبب في تكرار الأخطاء

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ليفربول – أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أن الخبرات التي جمعها الفريق قد تساعد في تجاوز عقبة ليفربول الإنجليزي بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ولكنها قد تتسبب أيضا في “تكرار الأخطاء”.

وألمح المدرب الأرجنتيني إلى المواجهات مع بايرن ميونيخ وتشيلسي وبرشلونة في النسخ السابقة من التشامبيونزليغ، قبل لقاء الليفر في إياب ثمن نهائي نسخة العام الجاري على ملعب الأخير أنفيلد.

وأوضح سيميوني: “الخبرات تساعد بالطبع، لكنها قد تؤدي في الوقت ذاته لتكرار نفس الأخطاء، وبغض النظر عما إذا كانت الفرصة السابقة قد تركت انطباعا إيجابيا أو سلبيا، فإن ما يتبقى هو الخبرة”.

وتابع: “سنواجه فريقا أظهر جودة فائقة على مدار الأعوام الماضية، فريق بطل ذو سجل حافل، فريق يجب أن نبذل أماه قصارى جهدنا”.

وعن احتمالية غياب الجمهور عن الملعب، قال المدرب الأرجنتيني إنه يتمنى وجود المشجعين، لأن الأمر لن يكون عادلا بالنسبة لليفربول، الذي لعب ذهابا في ملعب واندا متروبوليتانو. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

السلطات الصينية تفرض إجراءات قاسية وغير معتادة على رياضييها

منذ دقيقتين

خيتافي الإسباني يرفض السفر إلى ميلانو لمواجهة إنتر في “يوروبا ليغ”

منذ 5 دقائق

تسمية اللجان القضائية في اتحاد الكرة

منذ 24 دقيقة

هاشيموتو: لا توجد أي خطط لتأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock