سيميوني: الخبرات مفيدة لكنها قد تتسبب في تكرار الأخطاء

ليفربول – أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أن الخبرات التي جمعها الفريق قد تساعد في تجاوز عقبة ليفربول الإنجليزي بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ولكنها قد تتسبب أيضا في “تكرار الأخطاء”.

وألمح المدرب الأرجنتيني إلى المواجهات مع بايرن ميونيخ وتشيلسي وبرشلونة في النسخ السابقة من التشامبيونزليغ، قبل لقاء الليفر في إياب ثمن نهائي نسخة العام الجاري على ملعب الأخير أنفيلد.

" That would be not fair on Liverpool to play with fans at our place and then us to play without fans "

Diego Simeone unhappy playing in an empty stadium against Liverpool pic.twitter.com/DI41U6SSk2

