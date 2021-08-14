سيميوني: الدوري الإنجليزي ضمن الأبرز في العالم دون وجود ميسي ورونالدو

مدريد – أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اليوم السبت أن ناديه لم يتحدث مع ليونيل ميسي كي يكون هناك “أي فرصة للحصول على خدماته” بعد رحيله عن برشلونة، مستشهدا بمثال الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يخلو من المهاجم الأرجنتيني وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو لكنه “أحد أهم الدوريات في العالم”.

وأوضح المدرب “من الواضح أن وضع برشلونة أدى لرحيله، وهو حدث مهم بالنسبة للدوري نظرا لقيمة ميسي الهائلة في الليجا وبرشلونة. بالتأكيد لم نكن نتحدث معه بحيث يكون لدينا أي فرصة للحصول على خدماته”، خلال مؤتمر صحفي عقب تدريب الأتلتي في مدينة ماخداوندا الرياضية.

وفي تحليله لحاضر الليجا بدون ميسي، أشار سيميوني إلى إنجلترا قائلا “أفهم أن الدوري الإنجليزي لا يحظى بوجود ميسي ولا رونالدو وهو أحد أهم البطولات في العالم. سيظل في المنافسة وستستمر الفرق في التطور، بدون ميسي ولا رونالدو، يمكن تقديم دوري تنافسي مثلما يحدث في إنجلترا بدون أي من الاثنين”. – (إفي)