آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

سيميوني: الليغا “ترياق” الحياة لمشجّعي أتلتيكو مدريد

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عقب الانتصار المهم على فياريال 3-1، أن الليغا تعني “الحياة” بالنسبة لفريقه، بعيدا عن انتصاره في دوري أبطال أوروبا على ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر بهدف نظيف.

وقال سيميوني عقب المباراة: “شهدنا تقلبات منذ بداية الموسم، لكن وبعد مباراة غرناطة (التي فاز بها أتلتيكو 1-0 يوم 8 فبراير في واندا متروبوليتانو) بدأ الفريق يتحسن سواء من ناحية الضغط على الخصم أو الاستحواذ على الكرة، عندما يتعرف الفريق على هويته يكون الطريق أقصر بكثير”.

وأضاف: “الفريق نجح في قلب النتيجة بفضل كفاحه واستمر في مواصلة الهجوم والبحث عن هدف ثالث بعدما نجح في التقدم 2-1، بعيدا عن الانتصار الذي حققناه أمام ليفربول، الليغا هي حياتنا، مشجع أتلتيكو مدريد سينظر الاثنين في الصحف ليرى مكان الفريق في جدول الليغا، وأكثر ما يهمني هو أن يحتل الفريق أعلى مركز ممكن بالجدول”.

وبانتصاره صعد أتلتيكو مدريد للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن إشبيلية الرابع، وبفارق نقطة عن خيتافي الخامس وثلاث نقاط عن ريال سوسييداد السادس.

وينفرد برشلونة بصدارة الليغا برصيد 55 نقطة، متفوقا على غريمه ريال مدريد بفارق نقطتين، بعد سقوط الأخير في فخ ليفانتي بهدف نظيف، وانتصار الفريق الكتالوني الكبير على إيبار بخماسية نظيفة. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

تير شتيجن: جاهزون لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة واحدة

جرانوييرس وثيبايوس يتوّجان بلقب الزوجي في بطولة ريو

منذ ساعة واحدة

تغريدات .. غوتزه بشخصية المحارب وكرنفال غنائي لألفيس بالبرازيل

منذ 3 ساعات

لامبارد يقود تشيلسي بذكريات نهائي 2012 أمام بايرن ميونيخ

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock