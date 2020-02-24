مدريد – أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عقب الانتصار المهم على فياريال 3-1، أن الليغا تعني “الحياة” بالنسبة لفريقه، بعيدا عن انتصاره في دوري أبطال أوروبا على ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر بهدف نظيف.

وقال سيميوني عقب المباراة: “شهدنا تقلبات منذ بداية الموسم، لكن وبعد مباراة غرناطة (التي فاز بها أتلتيكو 1-0 يوم 8 فبراير في واندا متروبوليتانو) بدأ الفريق يتحسن سواء من ناحية الضغط على الخصم أو الاستحواذ على الكرة، عندما يتعرف الفريق على هويته يكون الطريق أقصر بكثير”.

[🧐📊 ] OJO AL DATO 🙌 @AngelCorrea32 ha participado en 1⃣1⃣ de los goles de nuestro equipo en @LaLiga. 🕹 5⃣ goles

🥅 6⃣ asistencias ⚽ #AtletiVillarreal | 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/XqtdF0WodQ — Atlético de Madrid (@Atleti) February 23, 2020

وأضاف: “الفريق نجح في قلب النتيجة بفضل كفاحه واستمر في مواصلة الهجوم والبحث عن هدف ثالث بعدما نجح في التقدم 2-1، بعيدا عن الانتصار الذي حققناه أمام ليفربول، الليغا هي حياتنا، مشجع أتلتيكو مدريد سينظر الاثنين في الصحف ليرى مكان الفريق في جدول الليغا، وأكثر ما يهمني هو أن يحتل الفريق أعلى مركز ممكن بالجدول”.

وبانتصاره صعد أتلتيكو مدريد للمركز الثالث برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن إشبيلية الرابع، وبفارق نقطة عن خيتافي الخامس وثلاث نقاط عن ريال سوسييداد السادس.

وينفرد برشلونة بصدارة الليغا برصيد 55 نقطة، متفوقا على غريمه ريال مدريد بفارق نقطتين، بعد سقوط الأخير في فخ ليفانتي بهدف نظيف، وانتصار الفريق الكتالوني الكبير على إيبار بخماسية نظيفة. (إفي)