شرق راذرفورد (الولايات المتحدة) – أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عقب الفوز على ريال مدريد بنتيجة 7-3 فجر السبت في إطار كأس الأبطال الدولية الودية، أن فريقه استعد جيدا لهذا الديربي، وأنه يتطور للأفضل، مبرزاً أن اللقاء لا يعد مقياسيا للمستوى الحقيقي للخصم.

وقال سيميوني في تصريحات عقب اللقاء إن: “أتلتيكو مدريد استعد بشكل جيد جدا، إننا نتطور للأفضل في فترة الاستعداد للموسم”.

وحذر سيميوني: “المباراة لا تعكس حقيقة القوة التي لدى الخصم”، مشددا على أهمية الجهد الذي يقوم به الفريق بأسره في عالم الساحرة المستديرة في الوقت الراهن.

واختتم: “يجب أن تحاول إضافة الموهبة، وأن تطلب من هذه الموهبة بذل الجهد، في يومنا هذا، كل الفرق تقريبا لديها 3 أو 4 لاعبين موهوبين للغاية، ومن يتمكن من ضم الجهد المشترك لهذه الموهبة المشتركة سيكون أقرب للفوز”.

(إفي)