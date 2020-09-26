سيميوني بعد تجاوز كورونا: أشعر بالسعادة والحماس والإثارة

مدريد – قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، السبت إنه مر بحالة من “الحزن والمرارة والإحباط” عندما علم بأنه مصاب بـ”كوفيد-19″ على الرغم من أنه كان “محظوظًا لأنه عاني من أعراض قليلة للغاية”، مؤكدا أنه “يشعر حاليا بالبهجة والإثارة” بعدما تغلب على المرض.

وأثبتت إصابة سيميوني بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر/أيلول، ومنذ ذاك الحين ظل معزولا حتى ظهر الجمعة في مران “الروخيبلانكوس” بعد النتيجة السلبية لاختبار “بي سي أر” خضع له مؤخرا.

وقال المدرب الأرجنتيني السبت في مؤتمر صحفي: “أردت أن أعرب عن امتناني للدعم الذي قدم لي في هذا الوقت، كنت محظوظا لأني عانيت من أعراض قليلة للغاية”.

وتابع: “الأحداث التي اضطررنا للمرور بها، واجتيازها بأفضل طريقة، تصيبك في البداية بحالة من الحزن والمرارة وخيبة الأمل. ولكن من الواضح أنه مع مرور الأيام وابتعادك عن الأعراض التي كانت شائعة في أبريل/نيسان، تشعر بتحسن شيئا فشيئا. لطالما حظيت بدعم الأطباء الذين يتابعوني”.

وقال المدرب إنه “على أساس يومي، حاول متابعة عمل الفريق وعدم الابتعاد تماما عن أي شيء حدث فيه وفي جلسات التدريب، بغض النظر عن غيابي، وهو ما ربما أعتبره مفيدا، بعدما ظل اللاعبون يجدونني معهم يوميا فترة طويلة”.وعندما جاءت النتيجة سلبية، أكد سيميوني أنه عاش حالة من “الفرح والحماس والإثارة”.

وأضاف: “بشكل لا يصدق، يظهر عليك الإثارة. والآن أحظى بالطاقة والحماس والحافز مثل كل عام عندما يبدأ الدوري”. (إفي)