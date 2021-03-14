سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة وحشان يسعيان لانتزاع الصدارة

مدريد – قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد عقب سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي امام خيتافي إن ريال مدريد وبرشلونة “وحشان يسعيان وراء صدارة” الدوري الإسباني التي يحتلها “الروخيبلانكوس” وانهما “لن يخسرا أي لقاء من الآن وحتى نهاية البطولة”.

جاءت تصريحات سيميوني في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت واستمر بعدها أتلتيكو في الصدارة بـ63 نقطة مقلصا الفارق مع ريال مدريد الوصيف حاليا إلى 6 نقاط ، مع العلم أن الفارق مع البرسا الثالث قد يتراجع إلى 4 نقاط في حالة فوز الأخير على أويسكا الاثنين في ختام الجولة واستعادته المركز الثاني من الملكي.

وقال سيميوني “هذا (الضغط) امر طبيعي. لقد تصدرنا البطولة غالبية الموسم وتتبقى 11 جولة أي الكثير من المباريات. كنتم تقولون إن برشلونة يقدم أداء سيئا وقدم رأيتهم ماذا فعل في باريس عندما كان في إمكانه الانتفاضة (أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا) والريال ينجح في تجاوز مبارياته. ونحن بعملنا نحاول أن نمضي قدما في طريقنا مباراة تلو الأخرى بهدوء”.

وتابع “لدينا وحشان خلفنا يسعيان لانتزاع مركزنا”. وعن مواجهة خيتافي قال سيميوني “لم نقدم اداء جيدا في الشوط الأول ولكننا تحسنا في الشوط الثاني”.

وأضاف “أرى أن الفريق يلعب جيدا. علينا أن نتحلى بمزيد من الهدوء فالدوري الإسباني صعب للغاية وهناك خصمان استثنائيان هما ريال مدريد وبرشلونة اللذان لن يخسرا أي مباراة من الآن وحتى النهاية، ندرك هذا الأمر وعلينا أن نتحلى بالهدوء والمضي قدما”.

وحول تلقي فريقه العديد من الإنذارات علق سيميوني “تلقينا الكثير من البطاقات الصفراء بسبب الاحتجاج على القرارات وهذا ليس جيدا، لأنه يعرضنا لخسارة لاعبين مهمين. عندما تجادل والحكام يشهرون البطاقات الصفراء سريعا فإنك تتعرض للعقوبة. نأمل أن نتمكن من تحسين هذا الأمر”. (إفي)