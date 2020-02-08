سيميوني: سنواصل المنافسة حتى نثبت أننا “على قيد الحياة”

مدريد – كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أنه يريد “نقل رسالة” بأن فريقه لا يزال “يقاتل”، قبل لقاء غرناطة في ملعب “واندا متربوليتانو” السبت في الجولة 23 من الدوري الإسباني .

وسيشهد لقاء السبت عودة كوكي ريسوركسيون، الذي قال عنه سيميوني إنه “يرى أكثر بكثير من البقية”، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة.

وأكد المدرب الأرجنتيني: “نركز على التطور والخروج من سلسلة الأداء السيء هذه وربما تكون غدا، اتمنى أن ننقل رسالة مفادها أننا لا زلنا على قيد الحياة”.

وأضاف: “سنخوض جميع اللقاءات حتى نهاية الدوري كما لو كانت نهائيات، سننافس كما تقتضي البطولة مع فرق جيدة للغاية. سنفكر في كل مباراة على حدة. لطالما آمنا بذلك، واتمنى أن يتفهم الجمهور هذا الموقف”.

Diego Simeone will run Atletico Madrid down financially. #FridayThoughts pic.twitter.com/J67cXzO0lL — Jude Obieze (@ObiezeJude) February 7, 2020

وعن كوكي، قال: “إنه يتطور. سنرى ما إذا كان بوسعه البدء أساسيا أو كبديل. الحديث عن كوكي يعني التطرق للاعب عاصرنا منذ وصولي هنا، كان عمره 21 عاما ويستعد للانتقال إلى ملقا، لكنه اختبر معنا كل شيء”.

وأوضح: “هو لاعب مهم للغاية خططيا وفنيا هو مختلف كذلك. يرى بشكل أفضل من البقية. وحين يكون بالملعب ترتفع فرص الفريق في خلق فرص تسمح لنا بالاقتراب من تسجيل هدف”.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس من جدول الليجا برصيد 36 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي غرناطة في المركز الـ10 ولديه 30 نقطة. (إفي)