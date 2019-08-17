مدريد – أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الاسباني، ثقته في البرتغالي جواو فيليكس المنضم حديثا لصفوف الفريق.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني إن: “فيليكس شاب مستعد للاستماع ويرغب في التعلم، سوف يتحسن في عدة جوانب وخاصة العمل الجماعي، سيكشف عن كل قدراته في الملعب مع الوقت”.

وأضاف: “لست قلقا من تحميله المسؤولية، أنا اعامله كلاعب مهم لدينا وأحاول أن أخرج أفضل ما لديه من أجل الفريق”.

Diego Pablo @Simeone : "No estoy preocupado con 'cargarle la mochila' a Joao Felix" https://t.co/bQj8XkedVB pic.twitter.com/gAvTUyV4j9 — Europa Press TV (@europapress_tv) August 17, 2019

وبسؤاله عن استثمار أتلتيكو مبلغ 250 مليون يورو لضم لاعبين جدد لتعويض رحيل أنطوان غريزمان ورودريجو هرنانديز ولوكاس هرنانديز، قال: “الفريق كان يحتاج للتجديد” مبرزا أهمية ضم لاعبين يشعرون بسعادة لارتدائهم قميص اتلتيكو مدريد.

وأبرز سيميوني أن خوسيه ماريا خيمينيز وكوكي ريسوريكسيون وساؤول نييجيز وتوماس بارتي هم من يجب “أن يحتلوا المكانة التاريخية” التي احتلها زملاؤهم السابقون الذين رحلوا عن النادي.

وحول احتمالية رحيل أنخل كوريا قال سيميوني، “أود أن يبقى جميع اللاعبين الجيدين وأن يأتي كل اللاعبين الجيدين لتشكيل أفضل قائمة للفريق حتى يستمر النادي في المنافسة على الألقاب”.

ومن ناحية أخرى، تجنب سيميوني التعليق على احتمالية ضم رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، قائلاً: “هذا السؤال يجب توجيهه إلى أنرديا بيرتا (المدير الرياضي) وميجل أنخل (خيل مارين الرئيس التنفيذي) وإنريكي (سيريزو رئيس النادي)”. (إفي)