سيميوني: هذا الأداء الذي انتظرته من لاعبي اتلتيكو مدريد

مدن – أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، سعادته الكبيرة بالفوز على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أكد أن هذا هو الأداء الذي كان ينتظره من لاعبيه.

وانتصر الفريق المدريدي على بطل أوروبا بالهدف المبكر بعد 4 دقائق من صافرة البداية بتوقيع لاعب وسطه الشاب ساؤول نييجيز، وقال سيميوني في تصريحات تليفزيونية عقل المباراة التي احتضنها ملعب (واندا ميتروبوليتانو): “لقد كانت المباراة التي ننتظرها. دخلنا المباراة بطريقة رائعة، ثم لعبنا بعد ذلك بالطريقة الأمثل”.

وأضاف الـ”تشولو” حول تحليله للقاء: “واجهنا خصما قويا للغاية، وسجل أرقاما قياسية سواء داخل ملعبه أو خارجه، وأعتقد أننا بدأنا اللقاء بشكل رائع، ثم لعبنا بعد ذلك بالطريقة الأمثل، حتى في بعض الهجمات المرتدة كان بإمكاننا زيادة النتيجة”.

😊 Hoy hemos vivido noche de esas que no se olvidan. La afición alzó al equipo hasta la victoria con su voz. ¡Gracias, atléticos! 👏👏👏 ⭐ #UCL

⚽ #AtletiLFC

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/ehnCdAsebV — Atlético de Madrid (@Atleti) February 19, 2020

وأثنى المدرب الأرجنتيني على الأداء الدفاعي لفريقه، مؤكدا أنه نتاج العمل الجماعي للفريق، إذا لم يشارك المهاجمون ولاعبو الوسط في الأداء الدفاعي، لما ظهر المدافعون بهذا المستوى الكبير”.

وحول منافسه في المباراة، ليفربول، أوضح: “هو فريق جيد جدا، ويمتاز بالقوة البدنية، وبالسرعة في اقتناص الكرة والتحول الهجومي”، ولم يفوت سيميوني الفرصة دون توجيه الشكر لجماهير الأتلتي التي لعبت دورا كبيرا في هذا الانتصار: “الفوز بالمباراة بدأ من دخولنا لأرض الملعب. لم أرى مثل هذه الأجواء منذ فترات طويلة”.

واختتم مدرب “الروخيبلانكوس” تصريحاته حول حظوظ فريقه في التأهل الذي لن يكون سهلا في الإياب على ملعب (أنفيلد رود): “سنخوض مباراة الإياب بتواضع شديد، لأن ليفربول اعتاد على تقديم مباريات كبيرة على ملعبه”.

ويحتاج “الريدز” للفوز في مباراة الإياب في 11 مارس/آذار المقبل بفارق هدفين أو أكثر من أجل الاستمرار في الدفاع عن لقبهم، فيما يكفي أتلتيكو الخروج بالتعادل، سلبي أو إيجابي، لحجز مكانه ضمن الثمانية الكبار. (إفي)