سيميوني وزيدان: تدخل فالفيردي حرم أتلتيكو من التتويج باللقب

جدة (السعودية) – هنأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، لاعبيه رغم خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بركلات الترجيح أمام ريال مدريد بنتيجة (4-1) الأحد في جدة، بينما أبدى تفهمه لتدخل الأوروغوياني فالفيردي من الخلف على ألفارو موراتا لمنعه من الانفراد بالحارس ثيبو كورتوا.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه فالفيردي في الدقيقة 115 من عمر المباراة، بعد أن عرقل موراتا من الخلف على حدود منطقة الجزاء وهو منفرد تماما بالحارس كورتوا.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أمام وسائل الإعلام بعد المباراة التي أقيمت على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة: “اللعبة الأهم في المباراة كانت تدخل فالفيردي. هذا التدخل حرمنا من فرصة هدف محقق كان على الأرجح سينهي اللقاء تماما، كانت اللقطة الأهم، وقلت له لا تقلق، فأي لاعب كان سيفعل مثلك. كان عليه القيام بهذا التدخل. سنرى كم مباراة سيغيب عنها بعد الطرد”.

وحول أداء فريقه في اللقاء، أشار: “تأثرنا بدنيا بخوض مباراتين قويتين أمام أفضل فريقين في العالم في غضون 3 أيام، ولكننا كنا ندا قويا. خضنا نهائيات كثيرة أمام ريال مدريد، فزنا بثلاثة. لم نخسر أبدا خلال الـ90 دقيقة. هذا هو مستوانا التنافسي، وعقلية عدم تقبل الخسارة. إذا حافظنا على هذا النسق، سننافس بقوة، ثم بعد ذلك تمنحك الكرة أو تأخذ منك ما تشاء”.

زيدان: فالفيردي تصرف بشكل جيد

بدوره، أبرز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نجاح فريقه في تحقيق الهدف الذي جاؤوا من أجله للسعودية وهو الفوز بلقب السوبر الإسباني، مشيدا بتدخل فالفيردي لعرقلة موراتا من الخلف، ليمنع فرصة هدف محقق للأتلتي في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني، رغم أنه كلفه بطاقة حمراء مباشرة.

وأوضح زيدان: “لقد قام بتصرف جيد، كان عليه القيام بهذه المخالفة. لقد فاز فيدي بجائزة أفضل لاعب في النهائي، ولكنه يدرك أن هذه الجائزة هي لجميع اللاعبين الذي يبذلون قصارى جهدهم داخل الملعب. هو يستحقها، وأيضا جميع من شارك، جئنا للفوز بهذه البطولة، بذلنا مجهودا كبيرا، لقد كان نهائي كبير، أمام منافس لعب بطريقة جيدة جدا، وهي بطولة أخرى تضاف للنادي. يجب تهنئة جميع اللاعبين، حتى اللذين لم يشاركوا في المباراتين، وشاركوا فقط في التدريبات. آمنا بالفوز حتى النهاية”.

واستطرد: “مباراة اليوم كانت أكثر صعوبة، كنا ندرك المعاناة التي تنتظرنا لتقديم نهائي قوي، كان يجب أن يتأهل فريقين كبيرين، وهذا ما شاهدناه داخل الملعب. صنعنا فرصا كثيرة للتهديف، وكذلك هم أيضا”.

وأتم: “أحب تقديم كل ما لدي والإيمان بما نقدمه، عندما تؤمن بما تقدمه، فيمكنك تحقيق أي شيء، هذا أمر يسري في دماء النادي، هذا الانتصار هو للجميع، سعداء باللقب، وجئنا إلى هنا لتحقيقه”. (إفي)