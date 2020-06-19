سيميوني يعلق على الشكل الجديد لدوري الأبطال

مدريد – أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الجمعة أن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لن تتغير “على الإطلاق” بعدما تقرر إقامة ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بلد الوليد في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني “التشامبيونز ليج بطولة معقدة. الفرق الكبرى تصل لتكون أفضل ثمانية في أوروبا والمنافسة لن تتغير على الإطلاق حين تكون من مباراة واحدة”.

ومن المقرر استئناف دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس/آب المقبل بعد توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقرر سحب تنظيم المباراة النهائية من مدينة إسطنبول التركية على أن تستضيف نهائى نسخة العام المقبل، فيما ستقام مباريات ربع النهائى ونصف النهائى والنهائى فى مدينة لشبونة البرتغالية. – (إفي)