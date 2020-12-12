سيميوني يعلن عن قائمة أتلتيكو مدريد لمعركة الدربي

مدريد – أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد عن قائمة الفريق لمعركة دربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد، المقررة الليلة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وغاب عنها، كما هو متوقعا، دييجو كوستا وخوسيه ماريا خيمينيز بالإضافة إلى مانو سانشيز الذي تعافى حديثا من إصابة عضلية.
📋 Your Atleti 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗹𝗶𝘀𝘁.
🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #RealMadridAtleti pic.twitter.com/CiiMN1VOzD
— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 12, 2020
ويعاني خيمينيز من إصابة عضلية وسيواصل غيابه عن الملاعب للمباراة الثالثة على التوالي بينما يواصل كوستا عملية تعافيه من إصابة بالساق اليمنى حرمته من المشاركة في أخر خمس مباريات مع الأتلتي.
وشهدت قائمة الأتلتي لمباراة اليوم التي تنتمي لمنافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا، عودة جيفري كوندوجبيا ولاعب واحد من الرديف هو ميجيل سان رومان.
وبذلك جاءت قائمة الروخيبلانكوس لمواجهة الملكي على النحو التالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك وإيفو جريبتش.
الدفاع: كيران تريبييه، وشيمي فيرساليكو، وستيفان سافيتش، وفيليبي مونتيرو، وماريو هيرموسو، ورينان لودي.
خط الوسط: ماركوس يورنتي، ولوكاس توريرا، وهيكتور إيريرا، وكوكي ريسوريكسيون، وساؤول نييجيز.
الهجوم: يانيك كاراسكو، وتوماس ليمار، وفيكتور ماتشين “فيتولو”، وجواو فيليكس، ولويس سواريز ، وأنخل كوريا، وإيفان سابونيتش. – (إفي)