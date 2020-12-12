سيميوني يعلن عن قائمة أتلتيكو مدريد لمعركة الدربي

مدريد – أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد عن قائمة الفريق لمعركة دربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد، المقررة الليلة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وغاب عنها، كما هو متوقعا، دييجو كوستا وخوسيه ماريا خيمينيز بالإضافة إلى مانو سانشيز الذي تعافى حديثا من إصابة عضلية.

ويعاني خيمينيز من إصابة عضلية وسيواصل غيابه عن الملاعب للمباراة الثالثة على التوالي بينما يواصل كوستا عملية تعافيه من إصابة بالساق اليمنى حرمته من المشاركة في أخر خمس مباريات مع الأتلتي.

وشهدت قائمة الأتلتي لمباراة اليوم التي تنتمي لمنافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا، عودة جيفري كوندوجبيا ولاعب واحد من الرديف هو ميجيل سان رومان.

وبذلك جاءت قائمة الروخيبلانكوس لمواجهة الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك وإيفو جريبتش.

الدفاع: كيران تريبييه، وشيمي فيرساليكو، وستيفان سافيتش، وفيليبي مونتيرو، وماريو هيرموسو، ورينان لودي.

خط الوسط: ماركوس يورنتي، ولوكاس توريرا، وهيكتور إيريرا، وكوكي ريسوريكسيون، وساؤول نييجيز.

الهجوم: يانيك كاراسكو، وتوماس ليمار، وفيكتور ماتشين “فيتولو”، وجواو فيليكس، ولويس سواريز ، وأنخل كوريا، وإيفان سابونيتش. – (إفي)