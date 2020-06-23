سيميوني يقترب من رقم قياسي: هذا وقت مواصلة العمل والانتصارات

مدريد – أصبح الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على بعد انتصار واحد من معادلة الرقم القياسي المذهل للأسطورة لويس أراجونيس في بطولة الدوري الذي حقق (194) انتصارا كمدرب للأتلتي، ولكنه حذر من أنه “ليس الوقت المناسب للتوقف والنظر في المرآة” بل هذا وقت العمل والفوز والوصول للهدف، حيث سيواجه ليفانتي الثلاثاء من أجل الدفاع عن المركز الثالث الذي اقتنصه مؤخرا.

وقال المدرب: “أفضل خطة هي الفوز”، وتمكن الروخيبلانكوس من تحقيق انتصارين متتاليين بعد استئناف المسابقة “الليجا” أمام كل من أوساسونا (5-0) وبلد الوليد (1-0) وهو أمر لم يتمتع به الفريق منذ بداية الموسم كما نجح في القفز من المركز السادس إلى الثالث.

Foot – ESP – Atlético – Diego Simeone (Atlético de Madrid) : « Plus Joao Felix passera de temps dans la zone de vérité, meilleur il sera » https://t.co/TWtMv4mYxm — flashReporter (@flashReporter) June 23, 2020

ويسعى سيميوني والفريق وراء هدف حتمي ولا غنى عنه وهو التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وأوضح الـ”تشولو” أنه بمجرد رجوع الفريق للفوز أصبحت جميع نظراتنا أكثر تفاؤل وإيجابية وأن أهم شيء في الووقت الحالي هو تحقيق الفوز وعدم النظر إلى أمور أخرى.

وحقق أراجونيس مع الأتلتي (194) انتصارا من أصل 407 مباراة خاضها، بينما تمكن سيميوني -حتى هذه اللحظة- من تحقيق 193 انتصارا من أصل 318 مباراة. (إفي)