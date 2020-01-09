جدة (السعودية) – أكد الإتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، سيقود الفريق أمام برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الخميس على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة، من على مقاعد البدلاء رغم العقوبة السارية على المدرب منذ العام 2014.

واعتبر الاتحاد أن العقوبة سقطت، وفقا للوائح التي تقول أن العقوبات تنتهي بمرور 3 سنوات من إعلانها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني قد عاقبت المدرب بالإيقاف 8 مباريات في البطولة بسبب ما بدر منه في إياب نهائي نسخة 2014 على ملعب الفريق المدريدي القديم (فيسنتي كالديرون)، والذي شهد فوز الأتلتي بهدف نظيف وتتويجه باللقب، بعد تعادله في مباراة الذهاب على ملعب (سانتياجو برنابيو) بهدف لمثله.

ويضرب أتلتيكو موعدا الخميس مع البرسا، بطل الليجا، في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة.

ويحتضن نفس الملعب مواجهة النهائي يوم 12 من الشهر الجاري، والتي ستكون أمام الفائز من المباراة الأخرى بين فالنسيا، بطل كأس الملك، وريال مدريد، وصيف الليجا، الليلة. (إفي)