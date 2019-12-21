سيميوني يُشيد بدور هيريرا مع أتلتيكو مدريد

مدريد – أبرز المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن لاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا لاعب مهم يمنح الفريق قوة وأسلوبا متميزا.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريال بيتيس المقررة الأحد على ملعب “بينتو فيامارين” في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، تحدث سيميوني عن لاعبه المكسيكي الذي سيحل في الأغلب محل كوكي ريسوريكسيون المصاب، في مباراة الغد، وقال: “هيكتور لاعب مهم للفريق، إنه يشارك في اللعب بالفعل منذ نحو شهرين، هو لاعب يمنحنا قوة وأسلوبا متميزا ولعبا جيدا.. نتمنى أن يقدم لنا غدا مباراة جيدة”.

وسيدفع سيميوني بهيريرا عوضا عن ريسوريكسيون الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء مباراة فريقه أمام أوساسونا الأسبوع الماضي، وأشاد مدرب الأتلتي بالخصم الذي يواجهه، مؤكدا أن بيتيس: “يعمل بشكل جيد جدا ويحقق نتائج جيدة، مبرزا أن الفريق الأندلسي لديه رؤية هجومية واضحة”.

ولم يعتبر سيميوني أن زيارة غد قد يكون لها أهمية خاصة على مستوى الروح المعنوية للاعبيه برغم أنها المباراة الأخيرة قبل عطلة عيد الميلاد وانتهاء الدور الأول من الليغا، وقال: “ستكون مباراة مهمة مثل كل مباريات الليغا، أمام خصم صعب على ملعب مهم”.

وعجز الأتلتي عن تحقيق الفوز خارج أرضه في الليغا منذ 25 أيلول (سبتمبر) الماضي حين انتصر على مايوركا 2-0، وسيسعى غدا للفوز على ملعب بيتيس لاختتام الدور الأول من الليجا بانتصار سيكون الثالث له على التوالي عقب الفوز على لوكوموتيف الروسي في ختام جولات دور المجموعات بالتشامبيونزليغ، وأوساسونا في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني. (إفي)