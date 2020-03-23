سيناريوهات لتوزيع المواد الغذائية تقترح سيارات تجوب الأحياء

طارق الدعجة

الغد – قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن سيناريوهات التي تدرس حاليا لتوزيع المواد الغذائية تشمل سيارات توزيع تجوب الأحياء .

وبين الجيطان في تصريح لـ”لغد” أن المقترحات تقتصر على توزيع سلع غذائية اساسية مثل الالبان والمياه والخبز .

واوضح الجيطان أن عمليات تزويد السيارات المتنقلة ستكون من خلال المصانع بشكل مباشر مشيرا ان السيناريو يقترح ان تشمل المرحلة الثانية الدواجن .

واوضح أن المخابز ستفتح ابوابها لانتاج الخبز وتغليفه دون ان يكون هنالك بيع مباشر للمواطنين وانما من خلال السيارات التي ستجوب بين الاحياء السكنية .