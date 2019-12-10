“سينس سبا” في فندق “روزوود” أبوظبي يدلل زواره



أبوظبي- يعد فندق “روزوود” بحكم موقعه بجزيرة الماريه في قلب مدينة أبوظبي النابضة بالحيوية بالقرب من أهم وأكبر مراكز التسوق، وتصميمه على أحدث طراز معماري، أحد أهم الفنادق في المدينة، خاصة مع ما يوفره الفندق من خدمات إقامة، وما يتيحه من خيارات متعددة لتناول الطعام والشراب في مطاعمه المتنوعة، وقاعاته المهيأة لاستقبال مختلف الفعاليات والمؤتمرات، بالإضافة لمنتجعه الشهير “سينس سبا”.

وحيث يعد “سينس سبا” إحدى وجهات الاسترخاء الشهيرة في المدينة، يقدم المنتجع لزواره باقات جديدة وحصرية تبعث على الراحة والاسترخاء، وتناسب بدء الأجواء الباردة وقرب موسم الأعياد، ليستمتع ضيوفه بأوقات لا تنسى ضمن أجواء مليئة بالراحة والاسترخاء. كما يتاح للضيوف اشتراكات عضوية خاصة في الجيم لتشجيعهم على بدء اتباع عادات رياضية صحية في العام. وبالنسبة للوالدين وحتى يتمكنا من الاستمتاع بالعروض الرائعة للسبا، يمكنهما دائما ترك أطفالهما في نادي “روزوود اكسبلورر” مع العديد من الفعاليات والأنشطة المناسبة لجميع الأعمار.

يوفر المنتجع الشهير تجارب وعلاجات متنوعة لتناسب مختلف الأفراد مثل عرض الفيشال متكامل مقابل 635 درهما لمدة 75 دقيقة، وهو بمثابة جلسة علاجية تمنحك ما تحتاجه بشرتك من تغذية، وما تستحقه من عناية.