“سينما على الجدران” في الدورة 11 لـ”كرامة لأفلام حقوق الإنسان”

إسراء الردايدة

عمّان- “سينما على الجدران” الفكرة الجديدة التي استحدثها مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في دورته 11 التي تنطلق في السابعة مساء اليوم في شارع اقبال جبل اللويبدة، تماشيا مع القيود التي فرقضها وباء كوفيد-19.

المهرجان يحمل شعار “ذاكرة الإنسان”، وتفتتح عروض اليوم بالفيلم الوثائقي ” طرس، رحلة الصعود إلى المرئي” للمخرج غسان حلواني، إلى جانب عرض أفلام قصيرة مختلفة .

و”طرس”فيلم تجريبي وثائقي، يروي قصة رجل تم اختطافه قبل 35 عاما، والبطل شاهدًا على اختطافه، ولم يظهر من وقتها.

ومنذ عشر سنوات، لمح البطل صورة ذلك الرجل على الحائط وهو يسير في الشارع، لكن لم يكن متأكدًا إن كان فعلاً هو نفسه.

كنت شاهداً على حدث واجهه شخص كنت أعرفه



إذ كانت أجزاء من وجهه تبدو ممزقة، ورغم ذلك كان واضحًا أن ملامحه لم تتغير منذ الحادث… إلا أن شيئًا ما كان مختلفًا، وكأنه لم يعد نفس الرجل.

والمخرج غسان حلواني رسّام ومخرج أفلام من بيروت. أخرج وأنتج فيلم الرسوم المتحركة القصير، “جلباتار” عام 2005، وساهم في عمل فيلم الرسوم المتحركة الوثائقي الفرنسي اللبناني، THE LEBANESE ROCKET SOCIETY عام 2012، الذي حاز على جوائز مرموقة في مختلف أنحاء العالم.

كما وشارك غسان في إخراج فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي القصير مع تامر أبو غزالة، “تخبّط”. تركّز مشاريعه على جذب الانتباه إلى المجالات العامة والسياسية في لبنان. كان “طرس ـ رحلة الصعود إلى اللامرئي” أول فيلم روائي طويل له.

ويعرض كرامة في دورته 11 قرابة 40 فيلما وتستمر حتى 7 من شهلار يناير كانون الثاني العام المقبل، وستكون العروض متاحة أيضا عبر الأونلاين إلى جانب عروض في اربد والزرقاء ومركز هيا الثقافي .

وتركز الدورة الحالية على التاريخ الشفوي والمواد الأرشيفية والأفلام التي أنتجت عن ذاكرتنا الجماعية بكل طبقاتها، وتضاريسها و تجلياتها في السينما.

واستحدث “كرامة لأفلام حقوق الإنسان منصرة رقمية لتسهل على المتابعين ومحبي السينما مشاهدة الأفلام بعد التسجيل بها بطريقة سهلة وعملية.

واعربت المخرجة سوسن دروزة – مديرة مهرجان كرامة – عن سعادتها بإطلاق هذه الدورة قائلة: “إننا متحمسون جداً لانطلاقة مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ليأتي هذه السنة بشكل مميز ومختلف عن الدورات السابقة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، حيث سنطلق منصّة خاصة للمهرجان لعروض جميع الأفلام والفعاليات؛ لتكون متاحة ومتوفرة مجاناً لجمهورنا أينما كان”.

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