شؤون الأسرى: أكثر من 120 ألف اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى

غزة- قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن أكثر من 120 ألف حالة اعتقال سٌجلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 ايلول عام 2000.

واضاف في تقريره الذي أصدره في الذكرى العشرين لاندلاع انتفاضة الأقصى، صباح اليوم الاثنين، ان الاعتقالات الإسرائيلية لم تستثنِ أحداً من الفلسطينيين، ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، وشملت جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المحافظات الفلسطينية، ومن بين حالات الاعتقال خلال العقدين الماضيين سُجل اعتقال نحو 18000 طفل، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقين، إضافة إلى اعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية.

وأكد فروانة وجود تلازم مابين الاعتقال والتعذيب، في كل الأزمنة والأوقات، حيث أن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، أوالمعاملة القاسية وبنسبة 100 بالمئة.

وأشار إلى أن 102 معتقل فلسطيني استشهدوا منذ عام 2000، آخرهم كان الشهيد داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد في الثاني من ايلول الحالي في سجن عوفر، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 225 شهيدا، إضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وذكر فروانة أن الاعتقالات الاسرائيلية ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، طالت أكثر من ألفي فتاة وسيدة فلسطينية، وأن 4 أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة.

وفي السياق ذاته، قال فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000 قرابة 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، ما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء.

وأضاف ان سلطات الاحتلال أبعدت خلال انتفاضة الأقصى نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى “شاليط” والتي تُعرف فلسطينيا بصفقة “وفاء الأحراء” التي تمت في تشرين الاول 2011 وتحرر بموجبها نحو 1027 اسيرا واسيرة.

ولفت فروانة الى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ اليوم نحو 4500 اسير، بينهم 40 أسيرة، و 140 طفلا، و340 معتقلا اداريا.

— (بترا)