“شؤون المرأة ” تبدأ باكورة مشاورات الاستراتيجية الوطنية للمرأة من المفرق

عمان- ناقش لقاء جمع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الخميس بأعضاء من المجتمع المحلي في محافظة المفرق، ضمن المشاورات الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن ، أبرز الفجوات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي والوطني، وأبرز الأولويات والقضايا الملحة والتحديات وأكثر الفئات تأثراً بالفجوات القائمة ، ليصار إلى تضمينها وأخذها بعين الاعتبار في الاستراتيجية.

وعرض في اللقاء الذي شهد حضورا كثيفا حيث جمعت اللجنة في هذا اللقاء الجهات الرسمية المعنية وأعضاء من المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة والنساء الرياديات المنخرطات في العمل العام بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء المجالس التمثيلية في المحافظة، ودائرة قاضي القضاة، نتائج تقييم الوضع الحالي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال الحقائق والأرقام كما عرضت الفجوات والتحديات الأولية التي رصدها التقرير.

وخلال النقاش تم التوافق بالتصويت على الأولويات الرئيسية على المستوى الوطني والمتمثلة في ظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإلكتروني، واللفظي والجسدي والنفسي، والعنف الأسري وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة ( الفقر، البطالة، التمييز في الأجور، التمييز في مواقع العمل، الحصول على الائتمان، تملك المشاريع، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القطاع غير المنظم) وعلى المستوى المحلي تمثلت الأولويات والتحديات بضعف الخدمات وعدم توفرها وصعوبة الوصول اليها وضعف البنية التحتية ودور البلديات في تقديم الخدمات والمشاركة المتواضعة من القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم قضايا المساواة بين الجنسين وضعف برامج المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى الثقافة المجتمعية السلبية في التعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين وأهمية دور المرأة في تحصين الأسرة من آفة المخدرات وحقها في العلاج عند حصول إدمان،كما تضمن اللقاء تحديد مصفوفة التدخلات للتعامل مع هذه القضايا وكانت التدخلات على مستوى مؤسسي وتشريعي وثقافة المجتمعية ومستوى البنية التحتية والخدمات.

وستعمل اللجنة على نشر نتائج اللقاء وما تمخض عنه من أولويات وتحديات وتوصيات من خلال استبيان إلكتروني يستهدف محافظة المفرق لإستمزاج أراء وأخذ مقترحات أعضاء المجتمع المحلي في المفرق الذين تعذر حضورهم المباشر اليوم الخميس لتأكيد النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة في تطوير الاستراتيجية والشعار العام لها “حتى لا يخلف الركب أحدا”.

يذكر أن المشاورات الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام (2020-2025) والتي تنفذها اللجنة مع هيئة الأمم المتحدة للتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ستستمر لغاية منتصف شهر تشرين الثاني المقبل لتشمل جميع محافظات المملكة.

وكانت اللجنة قد نفذت عددا من اللقاءات بخصوص تطوير الاستراتيجية مع أعضاء من مجلس الأمة والتقت بممثلين من القطاع الخاص واجتمعت يوم أمس مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة التي ستشرف على تطوير الاستراتيجية.- (بترا)