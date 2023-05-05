شابة سعودية تثير الجدل بارتداءها طقم ذهب وزنه 15 كيلوغرامًا

أثارت صانعة محتوى سعودية تدعى «شيري» الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بعد نشر سلسلة فيديوهات استعرضت خلالها أكبر طقم ذهب في المملكة، وهو الذي وصل وزنه إلى 15 كيلوغرامًا ووصلت قيمته إلى 4 مليون ريال سعودي أي ما يُعادل 33 مليون جنيه مصري.

وحققت فيديوهات شيري وهي تستعرض الطقم الذهبي، آلاف المشاهدات، حيث أثارت تفاعل واسع بين المستخدمين.

وقالت شيري: «لابسة أنا اليوم أكبر طقم في المملكة، وزنه 15 كيلو عيار 21، شوفوا كيف هذا طلبكم للزواج أكيد».