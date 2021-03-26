شابي ألونسو يجدد عقده مع ريال سوسييداد الرديف

سان سيباستيان – جدد تشابي ألونسو عقده مع الفريق الرديف لريال سوسييداد والذي كان ينتهي في حزيران(يونيو) المقبل ، ليستمر معه لموسم إضافي حتى 2022.

ويحقق ألونسو لاعب ريال سوسييداد وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ السابق، نجاحا مع الفريق الرديف لسوسييداد، وأشارت تقارير صحفية إلى احتمالية توليه تدريب بروسيا مونشنجلادباخ اعتبارا من الصيف المقبل.

وعقب الإعلان عن تجديد عقده قال ألونسو، الذي يتولى تدريب الفريق منذ حزيران (يونيو) 2019، على الشبكات الاجتماعية إنه “سعيد بالقرار” واصفا التحدي الذي يواجهه بـ”المثير”.

وبفضل أربعة انتصارات متتالية، تمكن ريال سوسييداد الرديف من تصدر مجموعته بدوري الدرجة الثالثة الإسباني. – (إفي)